Діалог з рф можливий тільки після виведення військ окупантів з України - Зеленський після зустрічі з генсеком ООН та Ердоганом
Про це він сказав після зустрічі 18 серпня у Львові, пише "Суспільне".
Разом з тим, як заявив президент Туреччини за результатами зустрічі, і Зеленський, і Гутерріш погоджуються з тим, що війна в Україні має бути закінчена за переговорним столом.
В свою чергу представник ОНН Фархан Хак за підсумками сьогоднішніх переговорів у Львові наголосив, що до переговорів між Києвом і Москвою щодо припинення бойових дій в Україні ще далеко.
Зазначимо, нещодавно президент Зеленський заявив, що переговори з рф - це не діалог, а ультиматум з боку росії, а в разі проведення "референдумів" переговори з Україною для рф будуть закриті.
Нагадаємо, сьогодні у Палаці Потоцьких (Львів) відбулася зустріч у тристоронньому форматі за участю президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, президента України Володимира Зеленського та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Вона проходила в закритому для преси режимі і тривала 40 хвилин.
Раніше також повідомлялось, що Україна і Туреччина підписали меморандум про повоєнне відновлення інфраструктури.
Додати коментар
- ВІДЕО NASA готується до дебютного запуску гігантської американської місячної ракети
- ФОТО Російська пропаганда в публікаціях Deutsche Welle: МЗС України просить Німеччину відреагувати
- ФОТО Українська та Польська пошти домовилися зменшити вартість та вдосконалити процеси відправлення посилок
- Війна росії в Україні - це остаточний розпад Радянського Союзу, вважає колумніст Bloomberg Хел Брендс
- росія може вдатися до провокацій на Запорізькій АЕС