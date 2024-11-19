росія пошкодила два підводні інтернет-кабелі в Балтійському морі. Потрібна негайна протидія

У Балтійському морі знову перерізано два інтернет-кабелі. Й хоч офіційні особи стримано говорять про можливі причини та винуватця, всі погляди скеровані на росію. Вона останнім часом активно використовує свої так би мовити дослідницькі судна для вивчення місць, де пролягають кабелі та електромережі на дні Балтійського та сусідніх морів. План дій для Заходу є. Але чи захоче він ним скористатися?

Два підводних інтернет-кабелі в Балтійському морі знову були виведені з ладу. Про це повідомили місцеві телекомунікаційні компанії на тлі нових попереджень про можливе втручання росії в глобальну підводну інфраструктуру.

Як зазначає CNN із посиланням на представника телекомунікаційної компанії Telia Lithuania, кабель зв'язку між Литвою і Швецією був перерізаний у неділю вранці близько 10:00 за місцевим часом.

"Ми можемо підтвердити, що перебої з інтернет-трафіком були спричинені не збоєм в роботі обладнання, а фізичним пошкодженням оптоволоконного кабелю", - заявив CNN представник Telia Lithuania Аудрюс Стасюлайтис.

Також було пошкоджено інший кабель, який з'єднує Фінляндію і Німеччину. Про це повідомила фінська державна компанія Cinia, яка управляє цим кабелем. Кабель C-Lion – єдиний у своєму роді прямий зв'язок між Фінляндією і Центральною Європою – простягається майже на 1200 кілометрів разом з іншими ключовими об'єктами інфраструктури, включаючи газопроводи і кабелі електропередач. Як стверджує The Guardian, з посиланням на Cinia, кабель між Гельсінкі та німецьким Ростоком перестав працювати в понеділок о 2:00 за GMT.

За інформацією CNN, наразі незрозуміло, що саме спричинило несправність кабелю C-Lion – у заяві Cinia йдеться про те, що вона все ще розслідує це питання. Фізичний огляд ще не проводився. Але головний виконавчий директор компанії Арі-Юссі Кнаапіла заявив на прес-конференції в понеділок, що раптове відключення означає, що кабель був перерізаний зовнішньою силою.

Bloomberg стверджує, що доступ до інтернету у Фінляндії тепер здійснюється через Швецію, в той час як литовські клієнти Telia не постраждали від перенаправлення інтернету через інші шляхи.

Видання нагадує, що хоча Фінляндія залишається підключеною до Інтернету через численні кабелі, що проходять через Швецію, цей інцидент нагадує події трохи більше року тому, коли якір китайського корабля, що проходив повз, розірвав два кабелі передачі даних і газопровід на морському дні Фінської затоки.

За словами німецького видання T-online, кабель з Фінляндії до Німеччини пролягає вздовж маршруту "Північного потоку" і перетинає трубопровід Baltic Connector, який був пошкоджений китайським кораблем "Newnew Polar Bear" у жовтні 2023 року. Досі незрозуміло, чи був той інцидент нещасним випадком, чи навмисним саботажем. Тоді було пошкоджено кабель передачі даних між Фінляндією та Естонією.

Ознаки саботажу. Офіційні особи бояться називати росію

Відповідаючи на запитання, чи є ознаки саботажу або умисних дій, виконавчий директор Cinia Арі-Юссі Кнаапіла сказав, що "зараз немає можливості оцінити причину". Втім, він додав, що "такі пошкодження не трапляються без певного зовнішнього впливу". Він навів приклади корабельних якорів та донного тралення як потенційні причини, враховуючи низьку сейсмічну активність у цьому районі.

За інформацією Cinia, для з'ясування причини на місце події для подальшого розслідування необхідно буде направити ремонтне судно, і в Кале, на півночі Франції, вже готується від'їзд кабелеукладального судна Cable Vigilance компанії OMS Group Sdn. Cinia стверджує, що такий ремонт кабелю зазвичай займає від п'яти до 15 днів.

Міністри закордонних справ Фінляндії та Німеччини у спільній заяві в понеділок увечері заявили, що вони "глибоко стурбовані" розривом кабелю C-Lion, і припустили можливість "гібридної війни".

"Той факт, що такий інцидент відразу ж викликає підозри в умисному пошкодженні, красномовно свідчить про нестабільність нашого часу. Триває ретельне розслідування", – йдеться в заяві.

"Наша європейська безпека знаходиться під загрозою не лише через агресивну війну росії проти України, але й через гібридну війну з боку зловмисників", - заявили міністри. Як наголошує The Guardian, заяву міністри зробили не назвавши конкретно, хто є зловмисником.

Своєю чергою CNN звертає увагу на те, що ці інциденти сталися через кілька тижнів після того, як Сполучені Штати попередили, що виявили посилення російської військової активності навколо ключових підводних кабелів. У вересні двоє американських чиновників заявили CNN, що, на думку США, росія зараз більш схильна до проведення потенційних диверсійних операцій на цих критично важливих об'єктах інфраструктури.

Попередження пролунало після спільного розслідування громадських мовників Швеції, Данії, Норвегії та Фінляндії, які у квітні 2023 року повідомили, що росія має флот імовірних шпигунських кораблів, які діють у водах Північної Європи в рамках програми потенційних диверсій проти підводних кабелів і вітрових електростанцій в регіоні.

Німецьке видання T-online зі свого боку повідомляє, що у п'ятницю біля берегів Ірландії було зафіксовано російський шпигунський корабель "Янтар", який проплив навколо району, де розташовані важливі енергетичні та глибоководні інтернет-лінії і кабелі. Його супроводжував корабель ВМС Ірландії.

Розрив кабелю, швидше за все, є результатом умисних дій, а не нещасного випадку, заявив в інтерв'ю фінському виданню Yle професор кібербезпеки в Університеті Ювяскюля Тапіо Франті. Його оцінка ґрунтується на попередній інформації в ЗМІ.

"Якщо дивитися на це з точки зору ймовірності, то це схоже на навмисні дії, – сказав Франті. – Коли розривається кабель, це викликає питання, чому це сталося і у кого міг бути мотив зробити щось подібне". На його думку, такий мотив може бути, наприклад, у росії.

"Вони дійсно вважають, що мають особливе право робити такі речі. Мотив саботажу зазвичай полягає в тому, що це робиться тому, що це можна зробити", – додав він. Франті сказав, що хоча наслідки одного обриву кабелю не дуже серйозні, було б тривожно, якби виявилося, що це було зроблено навмисно. "Мені спадає на думку, що це може стати практикою для більш масштабної акції, якщо в цьому буде потреба", – зазначив він.

Натомість, в Службі безпеки і розвідки Фінляндії (Supo) були більш обережні та повідомили Yle, що ще занадто рано оцінювати причину обриву кабелю. У відомстві зазначили, що щороку у світі відбувається близько 200 обривів підводних кабелів. "Найпоширенішою причиною розриву кабелю є людська діяльність, наприклад, риболовля або постановка на якір", – повідомив представник служби.

Треба змусити росію платити за гібридні атаки. Що пропонують експерти

Поки офіційні особи обережно висловлюються про можливу причину розриву кабелів і вірогідність причетності росії до саботажу, незалежні науковці та представники дипломатичного корпусу більш відверто пропонують, що потрібно робити. Втім, навіть їхні пропозиції, бліднуть у порівнянні з тим, що могла б зробити Україна, якщо б її дали достатньо засобів для боротьби з росією.

На особисту думку посла Литовської Республіки, а нині запрошеного наукового співротбіника Центру європейського політичного аналізу Ейтвідаса Баярунаса, існує низка заходів, які Захід може вжити для протидії зловмисній діяльності росії. Оскільки проблема загострюється, вважає він, вони повинні бути швидко розглянуті і реалізовані.

Занадто довго реакція демократичних урядів була неадекватною, а іноді зводилася до розмов. Це має змінитися, вважає литовський дипломат. Захід повинен створити арсенал засобів гібридної війни, достатньо руйнівних, щоб змусити росіян сльозитися і стримувати їх від неправомірних дій у майбутньому. Те ж саме стосується і інших ворогів, які використовують тактику уколу голкою для нападу на демократичні держави.

Вона має йти пліч-о-пліч з постійними зусиллями, спрямованими на посилення стійкості у вразливих секторах, забезпечуючи не лише ефективну, але й стійку реакцію. Найкраще це можна пояснити так: "Якщо ви зробите це, то зіткнетеся зі значними наслідками".

За словами колишнього посла, досвід Литви, яка зазнала ворожих дій з боку росії/СРСР протягом усього періоду анексії Балтії в 1940-х роках, а потім у 1990-х роках аж до нібито доброзичливої єльцинської епохи, показує, що, якщо не реагувати, росія не бачить сенсу в зміні своєї поведінки.

Гібридні дії Кремля зараз стрімко зростають, переходячи від агресивних до іноді смертельних: кібератаки, маніпуляції в соціальних мережах, що формують громадську думку щодо чутливих питань, таких як імміграція або підтримка України, а також поєднання "класичних" гібридних загроз з більш прямими, кінетичними методами саботажу.

Експерти закликають до змін. Щоб досягти цього, Захід повинен перейти від застарілої перспективи 1990-х років, коли росія розглядалася як неприємність, до повномасштабної контрросійської позиції.

Жорстка протидія. Які принципи можна застосувати?

По-перше, за словами Ейтвідаса Баярунаса, це чітка комунікація. Життєво важливо сигналізувати про рішучість і здатність до дій у відповідь. Стратегічна невизначеність також може бути застосована, щоб тримати росію в невизначеності щодо точного характеру відповіді.

По-друге, вважає він солідарність міжнародних партнерів посилює вплив будь-якої відповіді, розподіляючи тягар і представляючи єдину позицію проти гібридної агресії.

І, нарешті, надійне стримування будується за допомогою рішучих відповідей на гібридні загрози. Бездіяльність або брак рішучості підриває стримування з самого початку, оскільки нездатність покласти на себе витрати може ненавмисно заохотити подальшу агресію.

Деякі заходи стримування і покарання проти росії вже застосовуються: США, НАТО і ЄС приписують росії неправомірну поведінку (називаючи і присоромлюючи) на основі обміну розвідданими; дипломатичні дії, такі як висилка російських шпигунів з посольств; кібернапад, а не оборона; обмеження впливу росії в стратегічних галузях і зменшення економічних важелів впливу; посилення присутності НАТО в Східній Європі і нарощування підтримки України.

Як зауважує литовський дипломат, Європа має справу з креативним супротивником і повинна бути креативною у відповіді. "Так само, як українці повернули війну в росію (безпілотники атакують цілі в росії), ми також повинні змусити росію відчути наслідки її масштабної зловмисної діяльності", – зазначає Ейтвідас Баярунас. Він пропонує наступне.

Обмін інформацією ("назвати і присоромити"):

Заохочувати уряди і громадянське суспільство активніше збирати достовірні докази і відкрито ділитися ними як з громадськістю, так і з міжнародними партнерами.

Заохочувати НАТО і ЄС активно ділитися внутрішньою інформацією про вразливі місця.

Посилити співпрацю між західними розвідувальними службами та глобальними партнерами для покращення моніторингу потенційних маршрутів контрабанди та ухилення від санкцій.

Економічні та фінансові заходи:

Націлити економічні та майнові санкції на російських осіб, які приймають рішення, їхніх поплічників, олігархів та юридичні особи.

Надавати фінансову винагороду або звільняти від санкцій росіян, які поривають з державною політикою російського режиму.

Націлитися на російські інвестиції на великі ринки нерухомості, такі як Лондон і Кіпр.

Протидіяти використанню росією "тіньового флоту" або підставних осіб, які обходять нафтогазові санкції.

Правові заходи:

Складати обвинувальні акти та подавати позови проти вороже налаштованих осіб, які беруть участь у гібридних діях.

Кіберзаходи:

Демонтувати ботнети хакерських груп, контрольованих росією або підтримуваних державою, та вимкнути сервери, що беруть участь у кібератаках.

Створити надійну основу для законного доступу до зашифрованих даних, з дотриманням фундаментальних прав – на підтримку правоохоронних органів і органів безпеки в країнах НАТО і ЄС.

Засоби масової інформації:

Викривати і припиняти дезінформаційні кампанії через медіа-платформи, як соціальні, так і традиційні. Публічно виявляти і видаляти акаунти або мережі, які поширюють неправдиву інформацію.

Підривати вплив російських державних ЗМІ, що діють за межами країн НАТО і ЄС. Накласти вторинні санкції на суб'єктів, які надають матеріально-технічну або фінансову підтримку цим ЗМІ.

Допомагати західним медіа-платформам у протидії російській пропаганді.

Формувати громадські настрої та просувати демократичні цінності в росії. Використовувати незалежні медіа-платформи, підтримуючи російських дисидентів і рухи громадянського суспільства, просуваючи російських емігрантів і незалежних журналістів, а також використовуючи соціальні мережі та цифрові кампанії.

Боротися з російським історичним ревізіонізмом за допомогою фактологічних наративів.

Протидія саботажу:

Заохочувати НАТО протидіяти диверсійним операціям і таємним військовим діям за допомогою раптових військових навчань, посиленого розгортання військ у вразливих районах, візитів до портів і посиленого повітряного і морського патрулювання.

Створити антидиверсійну мережу на підтримку країн-членів у запобіганні і реагуванні на інциденти.

Оновити Інтегровану протиповітряну і протиракетну оборону НАТО для протидії загрозам з боку безпілотників та інших літаючих об'єктів.

Застосовувати контрзаходи і технології захисту сигналів у відповідь на глушіння цивільного і військового зв'язку, GPS і мовлення.

Погрожувати руйнуванням російських логістичних шляхів.

Підтримувати країни-члени, які стикаються з інструменталізованою міграцією.

Інші заходи: