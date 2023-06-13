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ЄС близький до погодження плану використання російських активів для відновлення України

13 червня 2023, 18:09
ЄС близький до погодження плану використання російських активів для відновлення України
Фото з вільного доступу
Ці активи були заморожені європейською владою після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Європейський Союз наближається до погодження детального плану щодо використання заморожених російських активів для реконструкції України.

Про це повідомляє CNBC.

ЄС підтвердив, що понад 200 млрд євро і окремо 20 млрд євро активів у всьому блоці належать російському центральному банку та російським приватним особам відповідно. 

"У нас були досить тривалі дискусії як використати ці активи для оплати реконструкції України", – сказав керівник спеціальної групи ЄС щодо конфіскації російських активів Андерс Анлід.

Він сподівається, що незабаром будуть висунуті ідеї щодо того, як використати принаймні доходи від цих знерухомлених активів.

Зазначається, що питання є суто технічним, юридично та політично складним.

Євросоюз категоричний у тому, що росія має заплатити за шкоду та біль, які вона завдає Україні. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн ще у листопаді повідомляла, що ідея полягає в тому, аби створити структуру для управління замороженими коштами, інвестувати їх, а потім передавати виручені кошти Україні.

Тоді вона зазначила, що ці кошти також мають бути спрямовані на відновлення, коли війна закінчиться, а санкції щодо заморожених активів будуть зняті.

Наразі чиновники зосереджені на першому кроці – використанні надходжень від активів російського центрального банку. На їхню думку, це буде найпростіший спосіб уникнути юридичних проблем. При цьому незрозуміло, скільки це дасть Україні грошей і як швидко їх отримає Київ.

Економісти сходяться на думці, що є ймовірність того, що ЄС вдасться використати доходи від активів російського центрального банку законним шляхом, але існують ширші занепокоєння щодо того, наскільки це насправді сприятиме Україні.

Джейкоб Кіркегор, старший науковий співробітник Інституту міжнародної економіки Петерсона вважає, що механізм може спрацювати, проте не змінить ситуацію у фінансовому плані.

 

Євросоюзвійна в Україніросія окупантиросійські активи

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