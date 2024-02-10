ЄС досяг угоди щодо правил витрат

Старі бюджетні рамки вважалися занадто жорсткими.

Європейський парламент і країни ЄС у суботу, 10 лютого, досягли угоди про реформування бюджетних правил Союзу, спрямоване на стимулювання інвестицій, зберігаючи при цьому контроль над витратами.

Про це повідомляє Euractiv.

Документ модернізує чинні правила, відомі як Пакт стабільності та зростання, створені наприкінці 1990-х років, які обмежують борг країн до 60% валового внутрішнього продукту, а державний дефіцит - до 3%.

Європейський Союз два роки намагався узгодити реформування, враховуючи позиції більш ощадливих країн, таких як Німеччина, та інших, таких як Франція та Італія, які прагнуть більшої гнучкості.

Після тривалих суперечок між Берліном і Парижем 27 країн у грудні минулого року уклали угоду, після чого розпочалися переговори з представниками Європарламенту. Текст угоди критикувався за його складність, а деякі чиновники висміювали угоду як інструмент для нав'язування Європі жорсткої економії.

Учасники переговорів нарешті досягли згоди в суботу — вчасно, щоб за угоду проголосували навесні у Страсбурзі, до парламентських канікул перед європейськими виборами.

Реформи будуть офіційно прийняті після узгодження між законодавцями та державами ЄС. Угода дозволить країнам Союзу застосувати нові правила до своїх бюджетів на 2025 рік.

Колишні бюджетні рамки вважалися занадто жорсткими. Однак після пандемії коронавірусу дію правил призупинили, щоб дати державам ЄС можливість маневрувати і витрачати більше коштів у період великих економічних потрясінь.

Під час перших дебатів між країнами точилася запекла боротьба за те, наскільки слід послабити старі ліміти, щоб дати більше простору для інвестицій.

На тлі війни рф проти України та руху ЄС до "зеленого" переходу, країни на чолі з Францією виступали за надання більшого простору для фінансування цих ключових сфер, включаючи, наприклад, постачання критично важливих озброєнь Києву.

Підтверджуючи попередні обмеження на борг і бюджетний дефіцит, нова угода передбачає більшу гнучкість у випадку надмірного дефіциту.

Текст передбачає м'якші фіскальні правила, більш адаптовані до конкретної ситуації кожної країни. Індивідуальний підхід означає, що кожна країна ЄС представляє власну траєкторію коригування для забезпечення стійкості свого боргу, що дає їй більше часу для проведення реформ та інвестицій.

Моніторинг зосереджуватиметься на тенденціях видатків - економічному показнику, який вважається важливішим, ніж дефіцит, що може коливатися залежно від рівня зростання ВВП.

Але Німеччині та її "ощадливим" союзникам вдалося посилити ці бюджетні рамки, нав'язавши кількісно визначені мінімальні зусилля зі скорочення боргів і дефіциту для всіх країн ЄС, попри небажання Франції та Італії. Ці зміни значно ускладнили текст.