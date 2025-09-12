ЄС і США готують новий тиск на росію, але шляхи досягнення згоди залишаються складними – Politico

І хоча існує широкий консенсус щодо необхідності тиску на путіна, щоб він сів за стіл переговорів, адміністрація Трампа вважає за краще використовувати торговельні інструменти, зокрема мита.

Президент США Дональд Трамп хоче чинити тиск на росію, однак попереду Європу чекає найскладніший крок — переконати Білий дім погодитися на те, як саме це зробити.

Про це повідомляє Politico із посиланням на джерела.

Зазначається, що протягом минулого тижня відбулася низка дипломатичних візитів, під час яких високопосадовці зустрілися, щоб обговорити нові фінансові обмеження та плани щодо припинення постачання російської нафти і газу.

За словами чиновників та дипломатів, високопоставлена технічна група ЄС навіть була відправлена до Вашингтона для опрацювання деталей пропозицій, основні цілі яких "є предметом взаємної згоди".

"Трамп нарешті на нашому боці. Тепер питання полягає в тому, як поєднати ці два підходи", — сказав один з дипломатів ЄС, якому було надано анонімність для обговорення закритих дискусій.

Повідомляється, що поки блок допрацьовує новий пакет санкцій, переговорники приватно заявляють, що найефективніші заходи потрібно вживати у партнерстві з американцями.

І хоча існує широкий консенсус щодо необхідності тиску на путіна, щоб він сів за стіл переговорів, адміністрація Трампа вважає за краще використовувати торговельні інструменти, зокрема мита, щоб вичерпати військовий бюджет кремля, тоді як ЄС наполягає на введенні офіційних санкцій проти підприємств і фінансових установ, які мають справу з москвою.

Другий дипломат ЄС заявив, що вони очікують «запеклих дискусій» з США щодо того, як саме слід діяти проти росії.

Politico нагадує, що цього тижня Трамп повідомив чиновникам ЄС, що він хоче ввести 100% тариф на Індію та Китай за купівлю російських енергоносіїв, за умови, що Брюссель зробить те саме. Однак для ЄС це «економічно і політично неможливо», оскільки такий крок суперечив би основним принципам ЄС. Введення мит на Індію, з якою Брюссель близький до укладення великої торговельної угоди, та на Китай, до якого його відкрита економіка сильно вразлива, було б «колосальним актом самоушкодження».

"Ми не застосовуємо мита. Ми є торговельним блоком. Ми є експортерами. Експорт є двигуном економіки ЄС. Це наша ДНК", — сказала старша наукова співробітниця Європейської ради з міжнародних відносин Агате Демаре.

За її словами, такі вимоги Трампа є лише спробою висунути нереалістичні вимоги до партнерів.

"Партнери скажуть "ні", тому що ЄС нізащо не введе мита, особливо такого рівня, на Китай та Індію, а потім скаже: "Гаразд, наші партнери відмовляються рухатися вперед, тому ми не можемо рухатися вперед"", — вважає вона.

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон готовий посилювати тиск на рф, однак підтримати це має і Європа.

За його словами, 5 вересня президент США Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс мали «дуже продуктивну» розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Бессент заявив, що у випадку, якщо США та ЄС зможуть запровадити додаткові санкції та вторинні тарифи щодо країн, що купують російську нафту, російська економіка буде в «повному колапсі», і це зможе змусити очільника Кремля владіміра путіна "сісти за стіл переговорів".

1 вересня Бессент назвав огидними російські обстріли мирних міст України та заявив, що Вашингтон на цьому тижні розгляне усі варіанти тиску на росію.