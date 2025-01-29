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ПОЛІТИКА

ЄС і США обговорили посилення тиску на росію та питання глобальної безпеки

29 січня 2025, 10:24
ЄС і США обговорили посилення тиску на росію та питання глобальної безпеки
Фото: atn.ua
Посадовці хочуть змусити росію припинити війну проти України.

Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ Кая Каллас і державний секретар США Марко Рубіо провели першу телефонну розмову після вступу на посаду нової адміністрації президента Дональда Трампа. Основною темою обговорення стало збереження максимального тиску на росію.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Під час переговорів дипломати ЄС і США розглянули шляхи посилення санкційного та політичного тиску на Москву для досягнення "справедливого та стійкого миру в Україні". Окрім того, вони обговорили ситуацію на Близькому Сході, зокрема в Ірані, а також відносини з Китаєм.

Каллас наголосила на важливості тісної співпраці між Європейським Союзом і Сполученими Штатами, підкресливши зростання європейських інвестицій у сферу оборони. Вона також відзначила необхідність диверсифікації енергетичних поставок для зміцнення енергетичної безпеки регіону.

За даними Politico, Трамп може відмовитися від угоди з очільником кремля владіміром путіним, якщо той не піде йому назустріч у питанні припинення війни в України.

Раніше Каллас заявляла, що Дональд Трамп має рацію, коли говорить про недостатнє фінансування європейської безпеки. У зв’язку з цим вона закликала країни ЄС збільшити інвестиції в оборонний сектор, щоб забезпечити більшу незалежність і стійкість європейської безпеки в умовах сучасних геополітичних викликів.

СШАДональд ТрампЄвросоюзКая КалласМарко Рубіо

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