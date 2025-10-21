ЄС і Україна представлять 12 кроків до припинення війни з росією

Після того, як росія слідом за Україною погодиться на припинення вогню і обидві сторони візьмуть на себе зобов'язання зупинити територіальне просування, пропозиції передбачають повернення всіх депортованих дітей в Україну та обмін полоненими.

Європейські країни працюють з Україною над пропозицією з 12 пунктів щодо припинення війни росії на нинішніх лініях бойових дій.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

За словами людей, знайомих з цим питанням, за реалізацією запропонованого плану наглядатиме мирна рада на чолі з президентом США Дональдом Трампом.

Після того, як росія слідом за Україною погодиться на припинення вогню і обидві сторони візьмуть на себе зобов'язання зупинити територіальне просування, пропозиції передбачають повернення всіх депортованих дітей в Україну та обмін полоненими. Україна отримає гарантії безпеки, кошти на відновлення пошкоджень, завданих війною, і шлях до швидкого вступу до Європейського Союзу.

Санкції проти росії будуть поступово скасовані, хоча близько 300 мільярдів доларів заморожених резервів центрального банку будуть повернуті лише тоді, коли москва погодиться зробити внесок у післявоєнну відбудову України. Обмеження будуть відновлені, якщо росія знову нападе на Україну.

москва і Київ розпочнуть переговори про управління окупованими територіями, хоча ні Європа, ні Україна юридично не визнають жодної окупованої землі російською, кажуть джерела.

Досі росія відкидала заклики припинити бойові дії на існуючих лініях, незважаючи на масові жертви у війні, яка триває вже четвертий рік.

Деталі плану ще допрацьовуються і можуть змінитися, застерігають співрозмовники агентства. Будь-яка пропозиція також потребуватиме підтримки з боку Вашингтона, і європейські посадовці можуть відвідати США цього тижня.

Ця пропозиція перегукується із закликами Трампа, зробленими минулого тижня, негайно заморозити конфлікт на нинішніх лініях, перш ніж починати переговори.