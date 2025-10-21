Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

ЄС і Україна представлять 12 кроків до припинення війни з росією

21 жовтня 2025, 20:19
ЄС і Україна представлять 12 кроків до припинення війни з росією
Після того, як росія слідом за Україною погодиться на припинення вогню і обидві сторони візьмуть на себе зобов'язання зупинити територіальне просування, пропозиції передбачають повернення всіх депортованих дітей в Україну та обмін полоненими.

Європейські країни працюють з Україною над пропозицією з 12 пунктів щодо припинення війни росії на нинішніх лініях бойових дій.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

За словами людей, знайомих з цим питанням, за реалізацією запропонованого плану наглядатиме мирна рада на чолі з президентом США Дональдом Трампом.

Після того, як росія слідом за Україною погодиться на припинення вогню і обидві сторони візьмуть на себе зобов'язання зупинити територіальне просування, пропозиції передбачають повернення всіх депортованих дітей в Україну та обмін полоненими. Україна отримає гарантії безпеки, кошти на відновлення пошкоджень, завданих війною, і шлях до швидкого вступу до Європейського Союзу.

Санкції проти росії будуть поступово скасовані, хоча близько 300 мільярдів доларів заморожених резервів центрального банку будуть повернуті лише тоді, коли москва погодиться зробити внесок у післявоєнну відбудову України. Обмеження будуть відновлені, якщо росія знову нападе на Україну.

москва і Київ розпочнуть переговори про управління окупованими територіями, хоча ні Європа, ні Україна юридично не визнають жодної окупованої землі російською, кажуть джерела.

Досі росія відкидала заклики припинити бойові дії на існуючих лініях, незважаючи на масові жертви у війні, яка триває вже четвертий рік.

Деталі плану ще допрацьовуються і можуть змінитися, застерігають співрозмовники агентства. Будь-яка пропозиція також потребуватиме підтримки з боку Вашингтона, і європейські посадовці можуть відвідати США цього тижня.

Ця пропозиція перегукується із закликами Трампа, зробленими минулого тижня, негайно заморозити конфлікт на нинішніх лініях, перш ніж починати переговори.

війнаДональд ТрампЄвросоюз

Останні матеріали

Купка опозиції в Санкт-Петербурзі заспівала про
Політика
Купка опозиції в Санкт-Петербурзі заспівала про "Лебедине озеро". Можливо, це початок кінця путіна – Рубен Ф. Джонсон
Переклад iPress – 21 жовтня 2025, 17:14
Пропагандони путіна святкують. Трамп виконав настанову кремля і заманив Зеленського у пастку – Джулія Девіс
Політика
Пропагандони путіна святкують. Трамп виконав настанову кремля і заманив Зеленського у пастку – Джулія Девіс
Переклад iPress – 21 жовтня 2025, 12:40
Пора припинити вірити в різні нісенітниці. Реальні – удари по енергетиці рф і бої за Покровськ – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Пора припинити вірити в різні нісенітниці. Реальні – удари по енергетиці рф і бої за Покровськ – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 21 жовтня 2025, 00:05
Настрої в Києві фаталістичні. Минулий тиждень став катастрофічним для України та союзників США – Мік Раян
Політика
Настрої в Києві фаталістичні. Минулий тиждень став катастрофічним для України та союзників США – Мік Раян
Переклад iPress – 20 жовтня 2025, 15:56
Чергова спроба вдихнути життя в процес розширення Євросоюзу. Україна могла б приєднатися до ЄС без права вето? – Politico
Політика
Чергова спроба вдихнути життя в процес розширення Євросоюзу. Україна могла б приєднатися до ЄС без права вето? – Politico
Переклад iPress – 20 жовтня 2025, 12:22
Досить, будь ласка! Трамп ніколи не планував і не збирався допомагати Україні – Філліпс О'Брайен
Політика
Досить, будь ласка! Трамп ніколи не планував і не збирався допомагати Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 19 жовтня 2025, 22:39
Джеффрі Епштейн, Джон Брокман і третя культура. Інтерес до наукових кіл – Дейв Трой
Політика
Джеффрі Епштейн, Джон Брокман і третя культура. Інтерес до наукових кіл – Дейв Трой
Переклад iPress – 17 жовтня 2025, 16:29
Помста Трампа. Обвинувальний акт проти Джона Болтона – Wall Street Journal
Політика
Помста Трампа. Обвинувальний акт проти Джона Болтона – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 жовтня 2025, 12:32
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється