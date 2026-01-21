Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ЄС може активувати торговельну "базуку" проти США

21 січня 2026, 11:02
ЄС може активувати торговельну
Фото: з вільного доступу
Франція та Німеччина закликали Єврокомісію розглянути застосування механізму протидії примусу.

Німеччина приєдналася до Франції та оголосила, що проситиме Єврокомісію розглянути можливість використання інструменту протидії примусу на надзвичайному саміті лідерів ЄС у Брюсселі в четвер увечері.

Про це повідомляє медіа організація Politico із посиланням на п’ять дипломатів.

Крок Берліна наближає Євросоюз до більш рішучої реакції на ескалацію риторики президента США Дональда Трампа щодо Гренландії. Дипломати зазначають, що ключові столиці погоджуються на те, що ЄС має підготуватися до всіх сценаріїв, включно з повним використанням торговельних важелів.

"Рішучість була присутня вже кілька днів. Існує широка підтримка того, що ЄС повинен мати всі інструменти на столі", - заявив один із дипломатів.

Застосування так званої "торгової базуки" передбачає широкий спектр заходів: введення мит, обмеження експорту стратегічних товарів або навіть виключення американських компаній з тендерів. Дипломати кажуть, що рішення не буде легковажним, адже воно може суттєво вплинути на економіку ЄС.

Цього разу ключові столиці демонструють вищу готовність до ризику порівняно з 2025 роком, коли ЄС розглядав аналогічні заходи у відповідь на односторонні мита Трампа і тоді відступив. Щоб запустити «базуку», необхідна підтримка щонайменше 15 країн-членів у Раді ЄС.

Франція та Німеччина активно просувають ініціативу, тоді як Італія поки надає перевагу дипломатичним переговорам із Вашингтоном, а позиція Польщі залишається невизначеною. Дипломати сподіваються, що приєднання Риму та Варшави зміцнить єдність блоку.

У разі активації механізму ЄС може ввести митні обмеження на американський експорт на суму до 93 млрд євро, що стало б потужним сигналом для Вашингтона.

Нагадаємо, що загострення відносин сталося після того, як Трамп пригрозив підвищеними тарифами країнам Європи, які підтримали Данію та Гренландію у суперечці навколо острова.

Крім того,раніше Макрон заявив, що тарифи Трампа не зламають Європу.

 
