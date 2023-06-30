Європейський Союз не розголошує деталі про конкретне співробітництво з владою України у наданні військової допомоги.

Проте допомога спрямована на те, аби підвищити спроможність ЗСУ і привести їх ближче до стандартів європейських армій і до НАТО.

Про це в Брюсселі під час пресконференції за підсумками другого дня роботи саміту ЄС заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель, передає Укрінформ.

Таку відповідь дав Мішель на питання про нарощування спроможностей оборонної промисловості й можливості залучення українських підприємств до виробництва, для забезпечення українських військ на полі бою.

"Очевидно, що ми не розголошуємо всі деталі щодо тісної координації між українською владою та країнами-членами ЄС у вимірі військового співробітництва та координації. Але одна річ є абсолютно зрозумілою: ми надаємо Україні масивну підтримку та військове обладнання для армії України, щоб привести її ближче до європейських армій та до НАТО", – заявив очільник Євроради.

За словами політика, вся військова допомога та обладнання, які надають Україні країни-члени, допомагають їй рухатися саме у цьому напрямку.

"Я абсолютно переконаний, що ми досягнемо великого прогресу. Зі сторони ЄС ми дійсно розуміємо, що нам потрібно адаптувати нашу промислову стратегію, щоб вона відповідала нашим амбіціям із реальної європейської оборони", – зазначив Шарль Мішель.