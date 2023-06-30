Матеріали:
Теми:

ЄС надає Україні підтримку, аби наблизити її до європейських армій і НАТО – Шарль Мішель

30 червня 2023, 19:36
ЄС надає Україні підтримку, аби наблизити її до європейських армій і НАТО – Шарль Мішель
Шарль Мішель
Європейський Союз не розголошує деталі про конкретне співробітництво з владою України у наданні військової допомоги.

Проте допомога спрямована на те, аби підвищити спроможність ЗСУ і привести їх ближче до стандартів європейських армій і до НАТО.

Про це в Брюсселі під час пресконференції за підсумками другого дня роботи саміту ЄС заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель, передає Укрінформ

Таку відповідь дав Мішель на питання про нарощування спроможностей оборонної промисловості й можливості залучення українських підприємств до виробництва, для забезпечення українських військ на полі бою.

"Очевидно, що ми не розголошуємо всі деталі щодо тісної координації між українською владою та країнами-членами ЄС у вимірі військового співробітництва та координації. Але одна річ є абсолютно зрозумілою: ми надаємо Україні масивну підтримку та військове обладнання для армії України, щоб привести її ближче до європейських армій та до НАТО", – заявив очільник Євроради.

За словами політика, вся військова допомога та обладнання, які надають Україні країни-члени, допомагають їй рухатися саме у цьому напрямку.

"Я абсолютно переконаний, що ми досягнемо великого прогресу. Зі сторони ЄС ми дійсно розуміємо, що нам потрібно адаптувати нашу промислову стратегію, щоб вона відповідала нашим амбіціям із реальної європейської оборони", – зазначив Шарль Мішель.

Останні матеріали

Політика
"Ми отримали танки не для того, щоб вони їздили на парадах" – Головком ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю Washington Post
30 червня 2023, 19:00
Ескалація чи агонія. путін від безсилля може піти на
Політика
Ескалація чи агонія. путін від безсилля може піти на "ядерний інцидент". Як діяти Заходу? – аналізує Іво Даалдер
30 червня 2023, 15:15
Під ударом – цивільні. російська практика ведення воєн добре відома ще зі Сирії. Але цього ніхто не хотів бачити – Том Купер
Політика
Під ударом – цивільні. російська практика ведення воєн добре відома ще зі Сирії. Але цього ніхто не хотів бачити – Том Купер
30 червня 2023, 10:00
Чи збирається росія розвалитися (знову...)? – Челс Міхта
Політика
Чи збирається росія розвалитися (знову...)? – Челс Міхта
29 червня 2023, 17:00
У кремля з'явилася нова піар-позиція: ніякого збройного заколоту не було – Джулія Девіс
Політика
У кремля з'явилася нова піар-позиція: ніякого збройного заколоту не було – Джулія Девіс
29 червня 2023, 13:00
Три логіки війни в Україні. Як у діях путіна переплелися імперіалізм, стратегія та мафіозне мислення – пояснює Еліот Коен
Політика
Три логіки війни в Україні. Як у діях путіна переплелися імперіалізм, стратегія та мафіозне мислення – пояснює Еліот Коен
29 червня 2023, 10:00
путін, Трамп, Україна: як Тімоті Снайдер став головним тлумачем наших темних часів – The Guardian ч.2
Політика
путін, Трамп, Україна: як Тімоті Снайдер став головним тлумачем наших темних часів – The Guardian ч.2
28 червня 2023, 19:40
Найбільший ворог України – невіра Заходу в можливість перемоги над путіним. Настав час це змінити – The Guardian
Політика
Найбільший ворог України – невіра Заходу в можливість перемоги над путіним. Настав час це змінити – The Guardian
28 червня 2023, 15:30
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється