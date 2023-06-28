ЄС ратифікував Стамбульську конвенцію

Європейський Союз ратифікував Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству, а також боротьбі з цими явищами.

Про це повідомила генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич в Twitter.

"Я вітаю сьогоднішню ратифікацію ЄС Конвенції Ради Європи про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок і домашнім насильством, відомої як "Стамбульська конвенція": дуже хороший день для Європи", - йдеться в дописі.

Стамбульська конвенція набула чинності в квітні 2014 року.

Верховна Рада Україна ратифікувала Стамбульську конвенцію 20 червня 2022 року, а 1 червня Рада ЄС ухвалила рішення про приєднання Євросоюзу до Стамбульської конвенції.