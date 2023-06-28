Матеріали:
Теми:

ЄС ратифікував Стамбульську конвенцію

28 червня 2023, 13:24
ЄС ратифікував Стамбульську конвенцію
Фото: з вільного доступу
Європейський Союз ратифікував Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству, а також боротьбі з цими явищами.

Про це повідомила генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич в Twitter.

"Я вітаю сьогоднішню ратифікацію ЄС Конвенції Ради Європи про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок і домашнім насильством, відомої як "Стамбульська конвенція": дуже хороший день для Європи", - йдеться в дописі. 

Стамбульська конвенція набула чинності в квітні 2014 року. 

Верховна Рада Україна ратифікувала Стамбульську конвенцію 20 червня 2022 року, а 1 червня Рада ЄС ухвалила рішення про приєднання Євросоюзу до Стамбульської конвенції.

Останні матеріали

Найбільший ворог України – невіра Заходу в можливість перемоги над путіним. Настав час це змінити – The Guardian
Політика
Найбільший ворог України – невіра Заходу в можливість перемоги над путіним. Настав час це змінити – The Guardian
28 червня 2023, 15:30
Що, чорт забирай, сталося в росії? Угода з бунтівником через
Політика
Що, чорт забирай, сталося в росії? Угода з бунтівником через "колгоспника" та приниження путіна – висновки естонського аналітика
28 червня 2023, 10:30
Логістика дрібного помелу. росіяни намагаються помститися за удари ракетами Storm Shadow і Scalp – Том Купер
Політика
Логістика дрібного помелу. росіяни намагаються помститися за удари ракетами Storm Shadow і Scalp – Том Купер
27 червня 2023, 17:00
Чим гірше, тим краще. росія вже тріщить по швах, але Заходу слід бути обачливим і не попастися на гачок кремля – Едвард Лукас
Політика
Чим гірше, тим краще. росія вже тріщить по швах, але Заходу слід бути обачливим і не попастися на гачок кремля – Едвард Лукас
27 червня 2023, 10:00
Пан або пропав і щось посередині. Три сценарії наслідків для України від російської
Політика
Пан або пропав і щось посередині. Три сценарії наслідків для України від російської "вагнеріади" – пророцтво від Міка Раяна
26 червня 2023, 18:30
Демарш Прігожина, слабкість режиму путіна та ефективне виснаження російських військ українцями – тижневий огляд Філліпса О'Брайена
Політика
Демарш Прігожина, слабкість режиму путіна та ефективне виснаження російських військ українцями – тижневий огляд Філліпса О'Брайена
26 червня 2023, 15:30
Заколот Прігожина. Що сталося в росії? – пояснення від Лоуренса Фрідмана
Політика
Заколот Прігожина. Що сталося в росії? – пояснення від Лоуренса Фрідмана
26 червня 2023, 11:00
Занадто гарно, щоб бути правдою.
Політика
Занадто гарно, щоб бути правдою. "Громадянська війна" в росії виявилася лише телесеріалом про падіння Пригожина – Том Купер
25 червня 2023, 13:00
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється