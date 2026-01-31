ЄС розглядає скорочення фінансування Словаччини через політику Фіцо

Брюссель розкритикував Братиславу за спроби ліквідувати національний орган із захисту викривачів.

Європейська комісія оголосила про початок розслідування щодо Словаччини через плани уряду демонтувати офіс із захисту викривачів.

Про це повідомляє Politico.

У Брюсселі вважають, що ініціатива лівопопулістського прем’єр-міністра Роберта Фіцо порушує норми Європейського Союзу. Йдеться про заміну чинного незалежного органу новою інституцією, керівництво якої призначатиметься з політичних міркувань. У Єврокомісії заявили, що такий крок підриває систему захисту викривачів і суперечить європейському законодавству.

Рішення розпочати процедуру ухвалили на тлі тиску з боку євродепутатів та громадських організацій, які звинувачують уряд Фіцо в наступі на верховенство права та незалежні інституції, а також висловлюють занепокоєння можливими зловживаннями коштами аграрних фондів ЄС.

Очільниця словацького офісу із захисту викривачів Зузана Длугошова заявила, що неодноразово попереджала владу про невідповідність їхніх планів нормам ЄС. За її словами, ігнорування експертних зауважень призвело до запуску процедури порушення, яка, водночас, може стати поштовхом до фахової дискусії щодо реформи системи захисту викривачів.

Єврокомісія надала Братиславі один місяць для офіційної відповіді. У разі відсутності переконливих пояснень Брюссель може перейти до наступних етапів процедури, які потенційно передбачають скорочення фінансування Словаччини з бюджету ЄС.

Після повернення партії Фіцо Smer до влади у 2023 році уряд уже ліквідував Офіс спеціального прокурора, який розслідував масштабні корупційні справи, а також розформував елітний поліцейський підрозділ NAKA з боротьби з організованою злочинністю.

Євродепутати наголошують, що дії Єврокомісії мають принципове значення. За їхніми словами, захист викривачів є базовим обов’язком кожної держави-члена ЄС, а не політичним вибором. Водночас у Брюсселі зазначають, що Словаччина вже перебуває під ще однією процедурою порушення — через конституційну реформу, яка закріплює визнання лише двох гендерів.