ЄС розглядає заборону морських перевезень російської нафти замість обмеження цін

Європейський Союз розглядає пропозицію замінити обмеження цін на російську нафту забороною морських перевезень у рамках 20-го пакета санкцій.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

За словами джерел, якщо цей крок підтримають держави-члени ЄС, це може призвести до заборони європейським компаніям надавати такі послуги, як страхування та транспортування, необхідні для перевезення російської нафти, незалежно від ціни на товар.

Повна заборона значно посилить обмеження, накладені на російську нафту, та полегшить виконання санкцій, заявили співрозмовники Bloomberg.

Для того щоб ухвалити новий пакет санкцій, блоку потрібна підтримка всіх держав-членів, але кілька столиць вже заявили, що вони проти заміни обмеження цін забороною на послуги.