ЄС схвалив виділення €1,5 млрд на зміцнення обороноздатності та підтримку України

Чиновники ЄС схвалили виділення 1,5 млрд євро на підвищення обороноздатності Європи у зв'язку з війною в Україні.

Про це повідомляє Bloomberg.

У заяві Євросоюзу сказано, що Данія, яка головує в ЄС протягом 6 місяців, досягла попередньої домовленості з представниками Європарламенту про надання фінансування у вигляді грантів до 2027 року. Причому п'ята частина з 1,5 млрд євро призначена для оборонного співробітництва з Україною.

Цілі програми включають:

зниження залежності ЄС від американської зброї;

оптимізацію закупівель;

і підвищення конкурентоспроможності розрізненої європейської оборонної та аерокосмічної промисловості.

Програму буде поповнено новими коштами після набрання чинності новим бюджетом ЄС. Пропонований план витрат на 2028-2034 роки включає 131 млрд євро на оборону і космос.

Угода стала результатом більш ніж річної суперечки про правила "купуй європейське", в якій Франція лідирувала в боротьбі за пріоритет європейської промисловості.

Згідно з угодою, досягнутою в четвер 16 жовтня, вартість компонентів з-за меж ЄС та асоційованих країн не повинна перевищувати 35% від передбачуваної вартості кінцевого продукту.

"(План, відомий як Європейська програма оборонної промисловості - ред.), розширить наші можливості з виробництва і поставок критично важливого оборонного обладнання та забезпечить можливість швидкого і рішучого реагування на дедалі складнішу безпекову ситуацію", - заявив глава Міноборони Данії Троельс Лунд Поульсен.