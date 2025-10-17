Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

ЄС схвалив виділення €1,5 млрд на зміцнення обороноздатності та підтримку України

17 жовтня 2025, 11:59
ЄС схвалив виділення €1,5 млрд на зміцнення обороноздатності та підтримку України
Пропонований план витрат на 2028-2034 роки включає 131 млрд євро на оборону і космос.

Чиновники ЄС схвалили виділення 1,5 млрд євро на підвищення обороноздатності Європи у зв'язку з війною в Україні.

Про це повідомляє Bloomberg.

У заяві Євросоюзу сказано, що Данія, яка головує в ЄС протягом 6 місяців, досягла попередньої домовленості з представниками Європарламенту про надання фінансування у вигляді грантів до 2027 року. Причому п'ята частина з 1,5 млрд євро призначена для оборонного співробітництва з Україною.

Цілі програми включають:

  • зниження залежності ЄС від американської зброї;
  • оптимізацію закупівель;
  • і підвищення конкурентоспроможності розрізненої європейської оборонної та аерокосмічної промисловості.

Програму буде поповнено новими коштами після набрання чинності новим бюджетом ЄС. Пропонований план витрат на 2028-2034 роки включає 131 млрд євро на оборону і космос.

Угода стала результатом більш ніж річної суперечки про правила "купуй європейське", в якій Франція лідирувала в боротьбі за пріоритет європейської промисловості.

Згідно з угодою, досягнутою в четвер 16 жовтня, вартість компонентів з-за меж ЄС та асоційованих країн не повинна перевищувати 35% від передбачуваної вартості кінцевого продукту.

"(План, відомий як Європейська програма оборонної промисловості - ред.), розширить наші можливості з виробництва і поставок критично важливого оборонного обладнання та забезпечить можливість швидкого і рішучого реагування на дедалі складнішу безпекову ситуацію", - заявив глава Міноборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

підтримка УкраїнивійнаоборонаЄвросоюз

Останні матеріали

Помста Трампа. Обвинувальний акт проти Джона Болтона – Wall Street Journal
Політика
Помста Трампа. Обвинувальний акт проти Джона Болтона – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 жовтня 2025, 12:32
Китайські шпигуни вийшли сухими з води в Британії. Як розгорталася справа – The Times
Політика
Китайські шпигуни вийшли сухими з води в Британії. Як розгорталася справа – The Times
Переклад iPress – 17 жовтня 2025, 00:24
Що пропонує ринок азартних ігор в Україні своїм гравцям
Що пропонує ринок азартних ігор в Україні своїм гравцям
16 жовтня 2025, 17:10
путін втрачає контроль. Старий сценарій війни дає збій – CEPA
Політика
путін втрачає контроль. Старий сценарій війни дає збій – CEPA
Переклад iPress – 16 жовтня 2025, 12:17
Наступна хвиля ядерного розповсюдження? Висновки з реакції світу на війну проти України – Андреас Умланд
Політика
Наступна хвиля ядерного розповсюдження? Висновки з реакції світу на війну проти України – Андреас Умланд
Переклад iPress – 16 жовтня 2025, 11:10
Наслідки саміта Трампа для путіна. Скасування арабського саміту демонструє падіння впливу путіна на Близькому Сході – The Guardian
Політика
Наслідки саміта Трампа для путіна. Скасування арабського саміту демонструє падіння впливу путіна на Близькому Сході – The Guardian
Переклад iPress – 16 жовтня 2025, 08:43
Політика
"Томагавки" для України. Немає достатньої кількості, немає результату – Том Купер
Переклад iPress – 15 жовтня 2025, 16:15
Дональд Трамп – президент-здирник. Перемоги на короткостроковій дистанції – Іво Даалдер
Політика
Дональд Трамп – президент-здирник. Перемоги на короткостроковій дистанції – Іво Даалдер
Переклад iPress – 15 жовтня 2025, 12:07
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється