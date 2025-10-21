ЄС відклав санкції проти Ізраїлю після початку мирних ініціатив Трампа

Таке рішення ЄС спричинило дискусії серед дипломатів.

ЄС зазнав критики за паузу у застосуванні санкцій проти уряду Ізраїлю на тлі мирних ініціатив Дональда Трампа на Близькому Сході, коли крихке перемир’я між Ізраїлем та Хамасом опинилося під загрозою.

Про це зазначає Дженніфер Ренкін, кореспондентка газети The Guardian.

Після зустрічі з міністрами закордонних справ ЄС 20 жовтня висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас оголосила про призупинення зусиль щодо припинення преференційної торгівлі з Ізраїлем та санкцій проти осіб, відповідальних за ескалацію конфлікту з обох сторін.

Каллас додала, що з моменту, коли минулого місяця було запропоновано ці заходи, ситуація змінилася. Відзначивши "розбіжності в думках", вона сказала, що міністри домовилися: "Ми не вживаємо цих заходів зараз, але й не відмовляємося від них, оскільки ситуація є нестабільною".

Двоє осіб, які працювали на високих посадах в ЄС, окремо висловили критику щодо рішення не вводити санкції. Свен Кюн фон Бургсдорф, колишній представник ЄС на палестинських територіях, сказав The Guardian, що Каллас не врахувала "суть" юридичної відповідальності.

"Санкції — це не просто захід, спрямований на те, щоб спонукати або змусити третю сторону змінити або скоригувати свою поведінку. Обмежувальні заходи є частиною інструментів, які ЄС надав собі для реагування на порушення як європейського, так і міжнародного права", — додав він.