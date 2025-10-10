Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

ЄС виділить додаткову допомогу для енергосистеми України перед зимою

10 жовтня 2025, 21:20
ЄС виділить додаткову допомогу для енергосистеми України перед зимою
російські удари завдають шкоди не лише інфраструктурі, але й критично важливим сервісам, у тому числі лікарням і школам.

Європейська комісія заявила, що ЄС має потужності для продовження підтримки України для забезпечення проходження зимового періоду на фоні цілеспрямованих російських ударів по українській енергетиці.

"Ми найрішучішим чином засуджуємо ці удари. На жаль, це не є чимось новим, адже таке відбувається з початку війни. росія хірургічно та стратегічно знищує, атакує та націлюється на українську енергетичну інфраструктуру, і це абсолютно ганебно", — заявила речниця Єврокомісії Анна Кайса Ітконен на брифінгу в Брюсселі, коментуючи останню серію російських ударів у ніч проти 10 жовтня.

Про це повідомляє Укрінформ.

Вона зазначила, що ЄС підтримує зв’язок з українською владою, а також з представниками G7, додавши, що ЄС "продовжуватиме підтримувати Україну як у плані відновлення інфраструктури, так і в наданні зимової допомоги, як це було минулого року".

"У нас є додаткові потужності як для України, так і для Молдови, і ми продовжуватимемо допомагати. Наразі тривають інтенсивні дискусії, і Україна може розраховувати на нашу підтримку в майбутньому, оскільки надворі стає холодніше", — сказала Ітконен.

Вона підкреслила, що російські удари завдають шкоди не лише інфраструктурі, але й критично важливим сервісам, у тому числі лікарням і школам.

Паула Пінью, головна речниця Європейської комісії, додала, що ЄС «з початку війни робить усе можливе, щоб допомогти українцям відновити енергетичну інфраструктуру».

Раніше Матті Маасікас, управляючий директор з питань Європи і Центральної Азії в Європейській службі зовнішніх зв’язків, заявив, що Євросоюз продовжує шукати шляхи фінансування українських енергетиків напередодні зими на фоні російських атак на енергосистему, вже виділивши 800 млн євро з цією метою. При цьому він уточнив, що ЄС оцінює дефіцит у 400 млн євро і має намір його заповнити.

