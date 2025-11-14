Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

ЄС вимагає від України гарантій прозорості після корупційного скандалу в енергетиці – Politico

14 листопада 2025, 08:44
Корупційний скандал розділив європейських партнерів України.

Європейський Союз очікує від України чітких запевнень щодо прозорого та цільового використання майбутньої фінансової підтримки після того, як антикорупційні органи України викрили схему розкрадання близько 100 млн доларів у сфері енергетики.

Про це повідомляє Politico.

За даними слідства, до оборудок можуть бути причетні деякі близькі соратники президента Володимира Зеленського. Скандал вже призвів до санкцій проти його колишнього ділового партнера та усунення низки високопосадовців уряду.

Корупційна справа розділила європейських партнерів: одні вважають її доказом ефективності та незалежності українських антикорупційних інституцій, інші — вимагають від Києва конкретних реформ і зобов’язань. Один із представників ЄС, коментуючи ситуацію анонімно, назвав розкриту корупцію “огидною” і такою, що “псує репутацію України серед міжнародних партнерів”.

У Єврокомісії вже заявляють про необхідність перегляду підходів до фінансування енергетичного сектору України. У майбутньому, за словами європейських чиновників, Київ має забезпечити більшу прозорість та підзвітність у витрачанні коштів.

Після телефонної розмови з президентом Зеленським канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив, що Україна повинна продовжувати антикорупційні реформи й демонструвати готовність запобігати подібним інцидентам. У ЄС очікують від президента “план боротьби з корупцією”, який заспокоїть партнерів.

Скандал вибухнув у критичний момент: наступного року Україна може зіткнутися з бюджетним дефіцитом у 41 млрд євро, а країни ЄС досі не погодили ідею надати Києву 140 млрд євро від прибутків заморожених російських активів.

Попри напруження, союзники продовжують фінансову підтримку України. ЄС підтвердив виділення 6 млрд євро допомоги, Естонія ухвалила додатковий пакет у 150 тис. євро для енергетичного сектору, а Німеччина розглядає можливість виділити ще 3 млрд євро у 2025 році.

Після серії зустрічей на саміті G7 та інвестиційній конференції ЄС—Україна західні партнери намагаються демонструвати єдність. Водночас деякі дипломати ЄС побоюються, що активне висвітлення скандалу може стати аргументом для опонентів України, таких як прем’єр Угорщини Віктор Орбан, який уже заявив про “мафіозну мережу” навколо керівництва в Києві.

Розслідування наразі зосереджене на "Енергоатомі", де сімох посадовців підозрюють у маніпуляціях із контрактами для отримання відкатів. Зеленський пообіцяв “очищення та перезавантаження” керівництва компанії.

З 2022 року Єврокомісія надала Україні понад 3 млрд євро на підтримку енергетичної системи, а ЄБРР — ще 3,1 млрд євро. Міжнародні структури запевняють, що їхні механізми закупівель мінімізують ризики корупції.

Попри це, європейські чиновники наполягають: Україні необхідно робити енергетичний сектор більш прозорим та гарантувати, що європейська підтримка використовуватиметься ефективно.

"Це шанс очиститися й стати сильнішими", — резюмував міністр енергетики Литви Жигімантас Вайчюнас.

корупціяЄврокомісіяНАБУЕнергоатомЄвросоюзG7САПвійна в УкраїніВолодимир ЗеленськийФрідріх Мерц

