Орбан звинуватив Україну у "воєнній мафії" після скандалу в "Енергоатомі"

Орбан заявив, що Угорщина не надсилатиме кошти Україні через корупційний скандал.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що в Україні викрито "воєнну мафіозну мережу", яка нібито пов’язана з президентом Володимиром Зеленським, і наголосив, що Угорщина не надсилатиме кошти країні через корупційний хаос.

Про це йдеться у дописі Орбана у Facebook.

Орбан прокоментував корупційний скандал в українському "Енергоатомі" та розкритикував європейську фінансову підтримку Києва. За його словами, в Україні "зірвалася золота кришка", а викрита "воєнна мафія".

"Міністерка енергетики вже подала у відставку, а головний підозрюваний покинув Україну. І саме в цей хаос брюссельці хочуть вливати гроші європейських платників податків – щоб те, що не витрачають на фронті, розкрадала воєнна мафія. Божевілля. Дякуємо, але ми в цьому участі не беремо. Гроші угорців ми не відправляємо в Україну", – ідеться в його повідомленні.

"Настав час, щоб у Брюсселі нарешті зрозуміли, куди йдуть їхні гроші", – підсумував прем’єр Угорщини.