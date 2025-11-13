Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Орбан звинуватив Україну у "воєнній мафії" після скандалу в "Енергоатомі"

13 листопада 2025, 14:55
Орбан звинуватив Україну у
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Орбан заявив, що Угорщина не надсилатиме кошти Україні через корупційний скандал.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що в Україні викрито "воєнну мафіозну мережу", яка нібито пов’язана з президентом Володимиром Зеленським, і наголосив, що Угорщина не надсилатиме кошти країні через корупційний хаос.

Про це йдеться у дописі Орбана у Facebook.

Орбан прокоментував корупційний скандал в українському "Енергоатомі" та розкритикував європейську фінансову підтримку Києва. За його словами, в Україні "зірвалася золота кришка", а викрита "воєнна мафія".
 
"Міністерка енергетики вже подала у відставку, а головний підозрюваний покинув Україну. І саме в цей хаос брюссельці хочуть вливати гроші європейських платників податків – щоб те, що не витрачають на фронті, розкрадала воєнна мафія. Божевілля. Дякуємо, але ми в цьому участі не беремо. Гроші угорців ми не відправляємо в Україну", – ідеться в його повідомленні.
 
"Настав час, щоб у Брюсселі нарешті зрозуміли, куди йдуть їхні гроші", – підсумував прем’єр Угорщини.
Віктор Орбанвійна в Україні

Більше публікацій

