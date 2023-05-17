ЄС виступає проти додавання заборони на будівництво російського газопроводу до пакету санкцій – Politico

У Брюсселі цю ідею не дуже підтримують, але Київ наполегливо домагається, щоб санкції поширювалися і на газопроводи.

ЄС навряд чи внесе поправки до свого 11-го пакету санкцій проти росії, щоб назавжди закрити газопроводи, які кремль відключив після вторгнення в Україну, хоча це питання буде обговорюватися на майбутньому саміті G7.

Про це повідомляє Politico.

Декілька європейських дипломатів підтвердили, що включення заборони на імпорт російського трубопровідного газу в рамках 11 пакету санкцій ЄС малоймовірне. За даними видання, проти цього виступають країни, які досі закуповують трубопровідний газ у росії.

"З того, що я чув, дуже малоймовірно, що це пройде, - заявив дипломат із країни, яка раніше перестала купувати російський трубопровідний газ. Інший політик підкреслив, що 11 пакет економічних обмежень практично готовий, і спроба включити до нього такий захід навряд чи вдасться.

До початку вторгнення в Україну росія постачала майже 40% газу, який потрібний ЄС. Наразі обсяги поставок енергоносія впали до 8%, зазначає Politico. У тому числі постачання газопроводами "Північного потоку" до Німеччини та "Ямалу" до Польщі повністю припинилися.

Раніше повідомлялось, що експорт російської нафти досяг високого рівня після повномасштабного вторгнення.