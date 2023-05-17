Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

ЄС виступає проти додавання заборони на будівництво російського газопроводу до пакету санкцій – Politico

17 травня 2023, 09:21
ЄС виступає проти додавання заборони на будівництво російського газопроводу до пакету санкцій – Politico
У Брюсселі цю ідею не дуже підтримують, але Київ наполегливо домагається, щоб санкції поширювалися і на газопроводи.

ЄС навряд чи внесе поправки до свого 11-го пакету санкцій проти росії, щоб назавжди закрити газопроводи, які кремль відключив після вторгнення в Україну, хоча це питання буде обговорюватися на майбутньому саміті G7.

Про це повідомляє Politico.

Декілька європейських дипломатів підтвердили, що включення заборони на імпорт російського трубопровідного газу в рамках 11 пакету санкцій ЄС малоймовірне. За даними видання, проти цього виступають країни, які досі закуповують трубопровідний газ у росії.

"З того, що я чув, дуже малоймовірно, що це пройде, - заявив дипломат із країни, яка раніше перестала купувати російський трубопровідний газ. Інший політик підкреслив, що 11 пакет економічних обмежень практично готовий, і спроба включити до нього такий захід навряд чи вдасться.

До початку вторгнення в Україну росія постачала майже 40% газу, який потрібний ЄС. Наразі обсяги поставок енергоносія впали до 8%, зазначає Politico. У тому числі постачання газопроводами "Північного потоку" до Німеччини та "Ямалу" до Польщі повністю припинилися.

Раніше повідомлялось, що експорт російської нафти досяг високого рівня після повномасштабного вторгнення.

ЄСгазопровідсанкціі проти росії

Останні матеріали

Україна повинна стати членом НАТО. Альянс стане сильнішим з Україною, але слабшим без неї
Україна повинна стати членом НАТО. Альянс стане сильнішим з Україною, але слабшим без неї
Переклад iPress – 17 травня 2023, 13:19
Політика
"Немає сечі терпіти ці пекельні борошна". російська пропаганда та Олімпійські ігри онлайн-ідіотів – Том Купер
Переклад iPress – 17 травня 2023, 08:34
Безпека України знаходиться на Заході і в Заході. Протистояння з росією не зможе завершитися, поки Україна не стане його частиною – Іво Даалдер
Політика
Безпека України знаходиться на Заході і в Заході. Протистояння з росією не зможе завершитися, поки Україна не стане його частиною – Іво Даалдер
Переклад iPress – 16 травня 2023, 16:02
Україна здобуде перемогу. Чому підготовка до контрнаступу України триває так довго – Марк Гертлінг
Політика
Україна здобуде перемогу. Чому підготовка до контрнаступу України триває так довго – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 16 травня 2023, 13:09
Битва за Бахмут. Що означають нещодавні перемоги України? – Мік Раян
Cуспільство
Битва за Бахмут. Що означають нещодавні перемоги України? – Мік Раян
Переклад iPress – 16 травня 2023, 09:07
росіяни досягли
Cуспільство
росіяни досягли "кульмінації" в Бахмуті. І розпрощалися з ініціативою – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 15 травня 2023, 17:02
Війна і політика. путін між довічною славою і необхідністю збереження влади – Тімоті Снайдер
Політика
Війна і політика. путін між довічною славою і необхідністю збереження влади – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 15 травня 2023, 13:03
Масовий падіж російських літальних апаратів. Тим часом Бахмут завдає удар у відповідь – Том Купер
Cуспільство
Масовий падіж російських літальних апаратів. Тим часом Бахмут завдає удар у відповідь – Том Купер
Переклад iPress – 15 травня 2023, 12:39
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється