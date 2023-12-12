Єврокомісія хоче залучити 15 млрд євро заморожених російських активів для України – FT

Єврокомісія збирається вимагати від депозитаріїв цінних паперів, які володіють активами Центробанку рф, розміщувати отриманий від них прибуток на окремих рахунках. Це має допомогти залучити на свій бік скептиків.

Європейська комісія хоче залучити 15 млрд євро із заморожених активів росії, щоб передати Україні як фінансову допомогу.

Про це повідомляє видання Financial Times.

За словами журналістів, 12 грудня в Брюсселі запропонують обмежити прибуток, який було отримано від заморожених активів російської федерації в Європейському Союзі. Зазначається, що цей план був відкладений ще з літа поточного року, оскільки кілька країн-членів ЄС та Європейський центральний банк заявили про певні юридичні та фінансові проблеми.

Однак, як повідомляється, новим імпульсом послужили спроби США і Євросоюзу домовитися про додаткову фінансову підтримку України.

Як заявив журналістам віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, важливо подивитися, як можна використати російські заморожені активи і дохід від них. Він також зазначив, що країни G7 погодилися заморозити російські активи доти, доки Москва не відшкодує збитки Україні.

Видання пише, що, за інформацією джерел, Єврокомісія збирається вимагати від депозитаріїв цінних паперів, які володіють активами Центробанку рф, розміщувати отриманий від них прибуток на окремих рахунках. Це має допомогти залучити на свій бік скептиків.

Повідомляється, що пізніше прибутки переведуть на загальний рахунок Євросоюзу. Главам держав-членів ЄС потрібно буде одноголосно підтримати план, а також кроки з реалізації, перш ніж Україна отримає гроші.