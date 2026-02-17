Єврокомісія підтвердила плани посилити тиск на кремль
Європейська Комісія під час щоденного брифінгу підтвердила плани запровадити новий, двадцятий, пакет санкцій проти росії до 24 лютого, четвертої річниці повномасштабного вторгнення в Україну.
Про це повідомляє The Guardian.
"Ми продовжуємо працювати над заходами, які позбавлять росію фінансів, товарів та технологій, що підтримують її війну проти України. Це, зокрема, включає 20-й пакет санкцій, про який ви згадали, і ми прагнемо ухвалити його до 24 лютого, як зазначала Висока представниця [Кая Каллас] на останній Раді з питань закордонних справ. Країни-члени наразі його обговорюють", — заявив представник із закордонних справ ЄС Ануар Ель Ануні.
Нагадаємо, ухвалення 20-го пакету антиросійських санкцій ЄС може затягнутися через позицію Угорщини щодо російських спортивних посадовців.