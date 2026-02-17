Єврокомісія підтвердила плани посилити тиск на кремль

Єврокомісія підтвердила плани запровадити новий, двадцятий, пакет санкцій проти росії.

Європейська Комісія під час щоденного брифінгу підтвердила плани запровадити новий, двадцятий, пакет санкцій проти росії до 24 лютого, четвертої річниці повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє The Guardian.

"Ми продовжуємо працювати над заходами, які позбавлять росію фінансів, товарів та технологій, що підтримують її війну проти України. Це, зокрема, включає 20-й пакет санкцій, про який ви згадали, і ми прагнемо ухвалити його до 24 лютого, як зазначала Висока представниця [Кая Каллас] на останній Раді з питань закордонних справ. Країни-члени наразі його обговорюють", — заявив представник із закордонних справ ЄС Ануар Ель Ануні.

Нагадаємо, ухвалення 20-го пакету антиросійських санкцій ЄС може затягнутися через позицію Угорщини щодо російських спортивних посадовців.