Єврокомісія пом'якшила риторику щодо Орбана перед виборами в Угорщині – FT

16 лютого 2026, 15:18
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Єврокомісія вже м’якше формулює заяви стосовно ситуації з верховенством права в Угорщині.

Європейська комісія стала обережніше висловлюватися щодо уряду прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана напередодні парламентських виборів, що відбудуться 12 квітня. У Брюсселі прагнуть уникнути звинувачень у втручанні у виборчий процес і не дати Орбану додаткових аргументів для антиєвропейської кампанії.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела.

За інформацією видання, Єврокомісія вже м’якше формулює заяви стосовно ситуації з верховенством права в Угорщині. Крім того, до виборів уряду можуть спрямувати близько 2,4 млрд євро нового фінансування, попри попередні застереження з боку ЄС.

Соціологічні опитування свідчать, що партія Орбана "Фідес" відстає приблизно на 10 відсоткових пунктів від опозиційної партії "Тиса", яку очолює Петер Мадяр. За словами співрозмовників FT, "Тиса" також закликала інституції ЄС утриматися від активних рішень під час виборчої кампанії.

Орбан давно є проблемним партнером для Євросоюзу. Його уряд зблизився з президентом росії владіміром путіним, виступає проти військової допомоги Україні та блокує її просування до членства в ЄС. Угорський прем’єр неодноразово звинувачував Брюссель у втручанні у внутрішню політику країни, а під час кампанії соратники Орбана називають Мадяра "маріонеткою ЄС".

Ситуацію ускладнює й недавній юридичний висновок Суду ЄС, який поставив під сумнів рішення 2023 року про розмороження 10 млрд євро для Будапешта з метою подолання вето Угорщини на допомогу Україні.

Політична боротьба в країні загострюється. 12 лютого Петер Мадяр заявив про провокацію після появи в мережі прихованого інтимного відео. За його словами, до цього можуть бути причетні люди, близькі до "Фідес". Опозиціонер назвав це спробою тиску напередодні голосування.

На міжнародному рівні Орбан отримує підтримку від американського консервативного руху MAGA, пов’язаного з президентом США Дональдом Трампом. Державний секретар США Марко Рубіо 16 лютого відвідує Угорщину, демонструючи підтримку уряду Орбана. Наступного місяця Будапешт прийматиме конференцію CPAC — зібрання американських консерваторів, на якому очікується виступ Трампа.

вибориУгорщинаЄврокомісіяВіктор Орбан

Більше публікацій

