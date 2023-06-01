Єврокомісія розробляє чотирирічний план фінансування для України – FT
Європейська комісія працює над чотирирічним планом фінансування для України на десятки мільярдів євро.
Про це інформує видання Financial Times із посиланням на дипломатів і чиновників ЄС.
Новий підхід став реакцією на критику з боку союзників за безсистемну та непередбачувану фінансову підтримку Києва торік. Єврокомісія почала працювати над пропозицією, яка допоможе задовольнити потреби України не лише наступного, а й до 2027 року.
План, який ще потрібно доопрацювати, забезпечить Києву більшу прозорість та впевненість у сфері фінансування.
Видання зазначає, що затвердження плану Єврокомісії всіма країнами-членами ЄС навряд чи буде легким завданням, з огляду на позицію Угорщини.
Однак якщо це станеться, кошти можуть використати для загальної бюджетної підтримки України, розширивши нинішній пакет макрофінансової допомоги Євросоюзу, обсяг якого становить €18 млрд.
Кошти ЄС також можуть спрямувати на оплату першочергових потреб України у відбудові, які лише цього року оцінюються у $14 млрд.
Фінансовий пакет буде пов'язаний із вимогами щодо проведення реформ в Україні, а також із контролем над тим, щоб гроші були витрачені належним чином.
"Україна має гострі потреби, і їм необхідно більше впевненості. Це буде велика битва з країнами-членами, але все ще є велике бажання допомогти Україні", – зазначив у коментарі виданню чиновник, ознайомлений із пропозицією.
План фінансування для України, який може спричинити новий випуск боргових зобов'язань Єврокомісією, з'явився на тлі перегляду багаторічного бюджету Євросоюзу, що розрахований на 2021-2027 роки.
Пропозиції Єврокомісії ще розробляються. За даними FT, вони можуть бути готові вже цього місяця, можливо, до конференції з відновлення України, яка відбудеться 21-22 червня в Лондоні.
Видання пише, що план фінансування ЄС може заохотити інших союзників, як-от США та Велику Британію, надати нашій країні подібні довгострокові зобов'язання.
За даними Кільського інституту, станом на лютий США обіцяли виділити понад $26 млрд на економічну підтримку. А Велика Британія зобов'язалася витратити 2,5 млрд фунтів стерлінгів, а також великі суми на військову допомогу.