Єврокомісія розробляє чотирирічний план фінансування для України – FT

Таким чином Брюссель хоче створити більш стабільну та передбачувану основу для підтримки України.

Європейська комісія працює над чотирирічним планом фінансування для України на десятки мільярдів євро.

Про це інформує видання Financial Times із посиланням на дипломатів і чиновників ЄС.

Новий підхід став реакцією на критику з боку союзників за безсистемну та непередбачувану фінансову підтримку Києва торік. Єврокомісія почала працювати над пропозицією, яка допоможе задовольнити потреби України не лише наступного, а й до 2027 року.

План, який ще потрібно доопрацювати, забезпечить Києву більшу прозорість та впевненість у сфері фінансування.

Видання зазначає, що затвердження плану Єврокомісії всіма країнами-членами ЄС навряд чи буде легким завданням, з огляду на позицію Угорщини.

Однак якщо це станеться, кошти можуть використати для загальної бюджетної підтримки України, розширивши нинішній пакет макрофінансової допомоги Євросоюзу, обсяг якого становить €18 млрд.

Кошти ЄС також можуть спрямувати на оплату першочергових потреб України у відбудові, які лише цього року оцінюються у $14 млрд.

Фінансовий пакет буде пов'язаний із вимогами щодо проведення реформ в Україні, а також із контролем над тим, щоб гроші були витрачені належним чином.

"Україна має гострі потреби, і їм необхідно більше впевненості. Це буде велика битва з країнами-членами, але все ще є велике бажання допомогти Україні", – зазначив у коментарі виданню чиновник, ознайомлений із пропозицією.

План фінансування для України, який може спричинити новий випуск боргових зобов'язань Єврокомісією, з'явився на тлі перегляду багаторічного бюджету Євросоюзу, що розрахований на 2021-2027 роки.

Пропозиції Єврокомісії ще розробляються. За даними FT, вони можуть бути готові вже цього місяця, можливо, до конференції з відновлення України, яка відбудеться 21-22 червня в Лондоні.

Видання пише, що план фінансування ЄС може заохотити інших союзників, як-от США та Велику Британію, надати нашій країні подібні довгострокові зобов'язання.

За даними Кільського інституту, станом на лютий США обіцяли виділити понад $26 млрд на економічну підтримку. А Велика Британія зобов'язалася витратити 2,5 млрд фунтів стерлінгів, а також великі суми на військову допомогу.