Європа перебуває у сірій зоні між війною та миром – WSJ

Останніми тижнями Європу стривожила серія інцидентів із безпілотними літальними апаратами, які несподівано з’являються над аеропортами та військовими об’єктами, призводячи до затримок авіарейсів і посилюючи занепокоєння щодо безпеки критичної інфраструктури.

За даними The Wall Street Journal, у Німеччині щодня фіксують у середньому три випадки вторгнення дронів над військовими об’єктами, об’єктами оборонної промисловості та іншими важливими об’єктами. Аналогічні інциденти реєструють у Бельгії, Данії та Нідерландах.

Експерти вважають, що такі дії є частиною гібридної кампанії росії проти Європи, яка включає диверсії, кібератаки та дезінформацію у відповідь на підтримку України. Колишній високопосадовець ЦРУ Дейв Піттс зазначив, що противники Заходу використовують "двозначність і заперечення", щоб порушувати суверенітет держав і займатися підривними діями, не викликаючи прямої військової реакції.

Після серії морських інцидентів минулого року, коли комерційні судна пошкодили підводні кабелі та трубопроводи, вторгнення дронів стало ще одним викликом для європейської безпеки. НАТО відреагувало патрульною місією "Балтійський вартовий", яка допомогла запобігти повторенню подібних інцидентів.

Німеччина та Бельгія направили військові команди для протидії дронам, а міністри оборони обох країн зазначають, що безпілотники часто "картографують" інфраструктуру військових об’єктів. Зростання активності дронів пов’язують також з ініціативою ЄС щодо використання заморожених російських активів для підтримки української армії.

Хоча більшість дронів не становлять прямої загрози для населення, їхня поява поблизу аеропортів може серйозно вплинути на безпеку польотів. Пілот Моріц Бюргер розповів, що на початку року майже зіткнувся з дроном під час підльоту до аеропорту Цюріха.

Виявлення та перехоплення дронів у густонаселених районах ускладнене через їхні невеликі розміри та низьку висоту польоту. У Німеччині військові відповідають за перехоплення безпілотників над військовими зонами, а поліція — над аеропортами, проте відповідальність часто розподілена між різними структурами, що створює додаткові виклики.