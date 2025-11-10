Бельгія залучає війська союзників для захисту від дронів

Брюссель запросив допомогу військових з Франції, Німеччини та Великої Британії.

Бельгія звернулася по допомогу до союзників для виявлення та нейтралізації безпілотників, які останнім часом порушують її повітряний простір.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Як заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен, існують підозри, що за запуском невідомих дронів може стояти росія.

За його словами, Бельгія опинилася під пильним наглядом Москви через замороження російських активів у брюссельському депозитарії цінних паперів Euroclear. Європейський Союз пропонує спрямувати прибутки від цих коштів на підтримку України, а росія у відповідь пригрозила "болісними заходами".

Для посилення захисту повітряного простору Бельгія залучила іноземні підрозділи, зокрема:

команди боротьби з безпілотниками з Франції та Німеччини;

близько 20 спеціалістів Королівських ВПС Великої Британії, оснащених системами радіоелектронного придушення, здатними блокувати сигнали, необхідні для керування дронами.

"Ми не знаємо, і бельгійці ще не встановили джерело цих безпілотників, але ми допоможемо, надавши їм наше обладнання та технічні можливості", - заявив головнокомандувач Збройних сил Великої Британії Річард Найтон.

У понеділок, 10 листопада, ми писали, що над АЕС у Бельгії зафіксували три безпілотники.