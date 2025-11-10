Над АЕС у Бельгії зафіксували три безпілотники

Це вже не перший випадок появи безпілотників у небі над стратегічними об’єктами Бельгії.

Пізно ввечері в неділю, 9 листопада, над атомною електростанцією Дул у Бельгії помітили три безпілотники. Станція розташована неподалік міста Антверпен.

Про це повідомляє RTBF.

Компанія-оператор Engie заявила, що інцидент не вплинув на роботу станції, однак компетентні служби продовжують моніторинг ситуації. У поліції від коментарів поки утримуються.

Раніше того ж дня через проліт невідомих дронів тимчасово призупиняли роботу аеропорту в Льєжі — повітряний рух відновили близько 20:25.

Це вже не перший випадок появи безпілотників у небі над стратегічними об’єктами Бельгії. У ніч проти 3 жовтня 15 дронів зафіксували над військовою базою в Ельзенборні поблизу німецького кордону, а 25 і 26 жовтня — над військовим об’єктом у комуні Марш-ан-Фамен.

2 листопада міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що невідомі дрони могли намагатися виявити місцезнаходження літаків F-16, боєприпасів та іншої стратегічної інформації. Хоча Франкен прямо не назвав росію, він зазначив, що “інших очевидних винуватців майже немає”.

Після серії інцидентів Велика Британія направила до Бельгії військових та техніку для посилення оборони повітряного простору.