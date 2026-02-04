Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Європа розширює спільні закупівлі ППО для України

04 лютого 2026, 10:28
Новий проєкт передбачає постачання в Україну зенітних систем Tridon Mk2 у спеціалізованій конфігурації.

Європейські держави розширюють підтримку української протиповітряної оборони, роблячи ставку на спільні закупівлі сучасних зенітних комплексів, зокрема для боротьби з дронами.

Про це повідомляє Defense Express.

Новий проєкт передбачає постачання в Україну зенітних систем Tridon Mk2 у спеціалізованій конфігурації. Початок передачі комплексів очікується вже протягом найближчих 12 місяців.

Данія офіційно приєдналася до Швеції у фінансуванні закупівлі зенітних систем Tridon Mk2 для України. Йдеться про спільні закупівлі комплексів ППО, оснащених шведським противодроновим радаром. До ініціативи також запропонували долучитися іншим європейським країнам.

За даними уряду Швеції, у межах 18-го, 19-го і 20-го пакетів військової допомоги країна спрямувала на фінансування цього проєкту 2,1 млрд шведських крон — близько 235 млн доларів. Вперше інформація про ці плани з’явилася у лютому 2025 року.

Данія, зі свого боку, виділяє 480 млн крон (приблизно 53,7 млн доларів). Повідомляється, що цієї суми достатньо для оснащення одного батальйону зенітними комплексами. Загальний бюджет ініціативи наразі становить майже 2,58 млрд крон, або близько 289 млн доларів.

У Стокгольмі заявляють про готовність замовляти додаткові установки Tridon Mk2 у разі приєднання нових країн до спільної програми закупівель. Наразі офіційної інформації про інших учасників ініціативи не оприлюднювали.

Зенітну систему Tridon Mk2 компанія BAE Systems уперше представила на виставці Eurosatory 2024. В її основі — 40-мм гармата Bofors, яка використовується на різних платформах уже понад 90 років.

Для України комплекс передбачає інтеграцію радара Saab Giraffe 1X з дальністю виявлення цілей до 75 км. Також пакет постачання включатиме запасні частини та значну кількість боєприпасів, зокрема снаряди з програмованим підривом P3.

війнаШвеціяДаніядронидопомога УкраїніППО

Більше публікацій

