Європа шукає гроші для України – Politico

Чиновники розглядають можливість отримання проміжного кредиту від ЄС, щоб допомогти Києву втриматися на плаву.

Європейські країни працюють над екстреним планом "Б", щоб не допустити того, щоб Україна залишилася без грошей на початку наступного року, якщо їм не вдасться домовитися про використання заморожених російських активів на користь Києва.

Місяць тому лідери Євросоюзу сподівалися узгодити пропозицію про використання заморожених резервів москви для надання Україні "репараційного кредиту" на 140 млрд євро, але ініціативу заблокував прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер, на території якої зберігаються ці кошти.

Тепер, на тлі активізації мирних переговорів і браку коштів у Києва, питання про те, що робити з російськими активами, набуло нової терміновості.

"Якщо ми не рушимо, інші зроблять це раніше за нас", - сказав один із представників ЄС на правах анонімності.

Європейські чиновники припускають, що новий мирний ривок президента США Дональда Трампа може зміцнити підтримку плану з використання заморожених активів як репараційного кредиту. За цим варіантом гроші повинні будуть бути повернуті москві тільки в малоймовірній ситуації, якщо росія сама погодиться виплатити Україні збитки від війни, пише ЗМІ. Європейські дипломати очікують, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн найближчими днями доручить своїм юристам представити проєкт правового тексту щодо репараційного кредиту, оскільки зростає політична підтримка цього рішення. Незважаючи на інтенсивні переговори між Бельгією та Єврокомісією останніми тижнями, де Вевер, як і раніше, висловлює занепокоєння юридичними ризиками і можливою відповідною реакцією з боку москви, якщо російські активи будуть використані для кредиту.

Тому політики та експерти в Брюсселі тепер опрацьовують, як підтримати Україну в разі, якщо репараційний кредит не вдасться підготувати вчасно для затвердження на саміті ЄС 18 грудня. За словами чотирьох чиновників, одна з ідей, що набирають підтримку, - "перехідний", або "мостовий" кредит, профінансований за рахунок запозичень Євросоюзу, щоб утримати Україну на плаву в перші місяці 2025 року.

Це дало б більше часу, щоб підготувати повноцінний репараційний кредит на основі російських активів з урахуванням умов, прийнятних для Бельгії, і створити стійкий механізм підтримки. Повідомляється, що Україна могла б повернути цей початковий "мостовий кредит ЄС" після того, як отримає кошти за довгостроковим репараційним механізмом.

Франція, Німеччина, Нідерланди, Литва і Люксембург закликали Комісію продовжувати роботу над варіантами фінансування України.