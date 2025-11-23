Європейські союзники висунули США контрпропозицію до "мирного плану" щодо України – Bloomberg

Делегації США, України та ключових європейських союзників Києва сьогодні розпочинають консультації щодо мирного плану в Женеві.

Україна та її європейські партнери наполягатимуть, що будь-які переговори з росією про територіальні питання можливі лише після повного припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані з європейською контрпропозицією до 28-пунктного мирного плану США. Документ мають представити американській стороні сьогодні, 23 листопада, під час переговорів у Женеві.

За даними видання, у відповідь на мирний план адміністрації Дональда Трампа європейські союзники пропонують:

надати Україні реальні гарантії безпеки, еквівалентні статті 5 НАТО;

використати заморожені російські активи на відновлення та компенсацію Україні;

відхилити вимоги москви щодо передачі їй неокупованих територій на сході України.

У європейській пропозиції також наголошується: США отримають "компенсацію" за надані безпекові гарантії, тоді як російські активи залишаться замороженими, якщо рф відмовиться від виплати репарацій. Інші санкції щодо москви можуть зніматися поступово — лише за умови виконання нею умов майбутньої угоди.

Європейська контрпропозиція з’явилася на тлі нинішніх консультацій між делегаціями США, України та ключових союзників у Женеві щодо американського мирного плану. Дональд Трамп продовжує наполягати на швидкому укладенні угоди й називає 27 листопада дедлайном для Києва, хоча в суботу він заперечив, що представлений Україні план є остаточним.

За умовами, які пропонують США, Україна повинна вивести війська з частини східних територій, що нині контролюються, обмежити чисельність своєї армії та погодитися на інші поступки, що викликало різку критику в Європі. Лідери ЄС, Канади та Японії виступили проти будь-яких територіальних поступок рф і проти скорочення українських Збройних сил — про це вони заявили напередодні на саміті G20 у ПАР.

Окремо Axios повідомляв, що Зеленському передали проєкт американських гарантій безпеки. У документі йдеться, що будь-яка «значна і тривала атака» росії на Україну буде вважатися загрозою безпеці всієї трансатлантичної спільноти, а США та їхні європейські партнери можуть відповісти, включно з військовими діями.

Попри критику мирного плану, адміністрація Трампа визнає: надані гарантії безпеки "ще недостатньо сильні". За даними WP, США розглядають можливість передати Україні крилаті ракети Tomahawk у рамках «післявоєнного стримування», якщо буде укладено угоду.