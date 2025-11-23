Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Європейські союзники висунули США контрпропозицію до "мирного плану" щодо України – Bloomberg

23 листопада 2025, 14:51
Європейські союзники висунули США контрпропозицію до
Фото: afp.com
Делегації США, України та ключових європейських союзників Києва сьогодні розпочинають консультації щодо мирного плану в Женеві.

Україна та її європейські партнери наполягатимуть, що будь-які переговори з росією про територіальні питання можливі лише після повного припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані з європейською контрпропозицією до 28-пунктного мирного плану США. Документ мають представити американській стороні сьогодні, 23 листопада, під час переговорів у Женеві.

За даними видання, у відповідь на мирний план адміністрації Дональда Трампа європейські союзники пропонують:

  • надати Україні реальні гарантії безпеки, еквівалентні статті 5 НАТО;
  • використати заморожені російські активи на відновлення та компенсацію Україні;
  • відхилити вимоги москви щодо передачі їй неокупованих територій на сході України.

У європейській пропозиції також наголошується: США отримають "компенсацію" за надані безпекові гарантії, тоді як російські активи залишаться замороженими, якщо рф відмовиться від виплати репарацій. Інші санкції щодо москви можуть зніматися поступово — лише за умови виконання нею умов майбутньої угоди.

Європейська контрпропозиція з’явилася на тлі нинішніх консультацій між делегаціями США, України та ключових союзників у Женеві щодо американського мирного плану. Дональд Трамп продовжує наполягати на швидкому укладенні угоди й називає 27 листопада дедлайном для Києва, хоча в суботу він заперечив, що представлений Україні план є остаточним.

За умовами, які пропонують США, Україна повинна вивести війська з частини східних територій, що нині контролюються, обмежити чисельність своєї армії та погодитися на інші поступки, що викликало різку критику в Європі. Лідери ЄС, Канади та Японії виступили проти будь-яких територіальних поступок рф і проти скорочення українських Збройних сил — про це вони заявили напередодні на саміті G20 у ПАР.

Окремо Axios повідомляв, що Зеленському передали проєкт американських гарантій безпеки. У документі йдеться, що будь-яка «значна і тривала атака» росії на Україну буде вважатися загрозою безпеці всієї трансатлантичної спільноти, а США та їхні європейські партнери можуть відповісти, включно з військовими діями.

Попри критику мирного плану, адміністрація Трампа визнає: надані гарантії безпеки "ще недостатньо сильні". За даними WP, США розглядають можливість передати Україні крилаті ракети Tomahawk у рамках «післявоєнного стримування», якщо буде укладено угоду.

СШАЄвросоюзвійна в Українімирний плангарантії безпеки

Останні матеріали

російські зв'язки Епштейна. Роль КДБ у фінансуванні Трампа і техномагнатів. Частина 4 – Дейв Трой
Політика
російські зв'язки Епштейна. Роль КДБ у фінансуванні Трампа і техномагнатів. Частина 4 – Дейв Трой
Переклад iPress – 21 листопада 2025, 13:49
Репортаж із Варшави. Як реагувати на посилення тиску з боку путіна – Деніел Фрід
Політика
Репортаж із Варшави. Як реагувати на посилення тиску з боку путіна – Деніел Фрід
Переклад iPress – 21 листопада 2025, 08:32
Як вести переговори з росією. Враховуйте історію, право і передусім Україну – Тімоті Снайдер
Політика
Як вести переговори з росією. Враховуйте історію, право і передусім Україну – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 23:25
План Віткоффа-Дмітрієва: російська димова завіса, що веде Зеленського до політичної смерті. Що робити Європі
Політика
План Віткоффа-Дмітрієва: російська димова завіса, що веде Зеленського до політичної смерті. Що робити Європі
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 16:29
Трамп прагне, щоб Німеччина очолила сили НАТО в Європі. Чому здивовані німецькі військові – The Times
Політика
Трамп прагне, щоб Німеччина очолила сили НАТО в Європі. Чому здивовані німецькі військові – The Times
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 11:19
Весь цей час Трамп діяв у зв'язці з путіним. І тепер за це розплачуватися доведеться Європі та Україні – Філліпс О'Брайен
Політика
Весь цей час Трамп діяв у зв'язці з путіним. І тепер за це розплачуватися доведеться Європі та Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 08:57
США таємно розробили новий план припинення війни в Україні. Що привезли
Політика
США таємно розробили новий план припинення війни в Україні. Що привезли "посланці миру" до Києва
Переклад iPress – 19 листопада 2025, 16:49
Мистецтво путіна не домовлятися і його наслідки. Трамп буде змушений наслідувати
Політика
Мистецтво путіна не домовлятися і його наслідки. Трамп буде змушений наслідувати "скільки потрібно" Байдена – Голман Дженкінс
Переклад iPress – 19 листопада 2025, 11:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється