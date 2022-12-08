Європейці почали переговори про заміну російських ракет на SpaceX
Про це у коментарі Reuters заявив генеральний директор Європейського космічного агентства Йозеф Ашбахер.
За його словами, SpaceX - не єдиний варіант, який обговорює ЄКА. Іншим варіантом може бути французька компанія Arianespace, Японія чи Індія.
"Я сказав би, що SpaceX є більш оперативним з них і, безумовно, одним з резервних запусків, які ми розглядаємо", - заявив Ашбахер.
Гендиректор Європейського космічного агентства зазначив, що десятирічні домовленості Європи та росії, у тому числі у космічній сфері, виявилися непрацюючими після початку вторгнення рф в Україну.
"Це був тривожний дзвінок, що ми надто залежимо від росії", - резюмував Ашбахер, закликавши європейську владу задуматися і нарощувати космічний потенціал і незалежність Європи в цій сфері.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що європейські країни заблокували активи рф майже на 86 млрд євро.
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