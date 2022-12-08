Європейські країни заблокували активи рф майже на 86 млрд євро

Європейські країни внаслідок санкцій заблокували активи росіян, російських компаній та Центрального банку росії щонайменше на 85,7 млрд євро.

Про це повідомляє ВВС із посиланням на дані, наданих фінансовими відомствами різних країн.

"Сума заморожених активів не є показником ефективності санкцій. Це лише моментальний знімок, і його значущість може коливатися в обох напрямках", – повідомили в пресслужбі Швейцарського державного секретаріату з економічних питань. Там зазначили, що також блокують та знімають заморозку після запитів з боку бізнесу.

Станом на 7 липня у Швейцарії заморожено фінансові активи на суму 6,7 млрд швейцарських франків (6,9 млрд євро), а також 15 об'єктів нерухомості. У французькому міністерстві економіки та фінансів повідомили, що загальна сума заморожених у Франції активів, пов'язаних з Росією, - 24 млрд євро, більшість із яких - заморожені резерви ЦБ.

У Швеції загальна сума заморожених активів росіян становить 37 млн євро, в такому стані вони залишаться доти, доки не буде знято санкції з їхніх власників. В Німеччині підраховують заморожені активи росіян та компаній рф спільно з білоруськими. Станом на 1 серпня загальна сума по цим двом країнам становить 4,28 млрд євро.

Про заморожування активів російських фізичних осіб і компаній раніше повідомляла влада Бельгії. Цжеться про суму 50,5 млрд євро, яфка включає готівку та цінні папери. Санкції торкнулися 1 229 осіб та 110 компаній. У Данії було заморожено російських активів на 5 млн євро.