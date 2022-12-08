Європейські країни заблокували активи рф майже на 86 млрд євро
Про це повідомляє ВВС із посиланням на дані, наданих фінансовими відомствами різних країн.
"Сума заморожених активів не є показником ефективності санкцій. Це лише моментальний знімок, і його значущість може коливатися в обох напрямках", – повідомили в пресслужбі Швейцарського державного секретаріату з економічних питань. Там зазначили, що також блокують та знімають заморозку після запитів з боку бізнесу.
Станом на 7 липня у Швейцарії заморожено фінансові активи на суму 6,7 млрд швейцарських франків (6,9 млрд євро), а також 15 об'єктів нерухомості. У французькому міністерстві економіки та фінансів повідомили, що загальна сума заморожених у Франції активів, пов'язаних з Росією, - 24 млрд євро, більшість із яких - заморожені резерви ЦБ.
У Швеції загальна сума заморожених активів росіян становить 37 млн євро, в такому стані вони залишаться доти, доки не буде знято санкції з їхніх власників. В Німеччині підраховують заморожені активи росіян та компаній рф спільно з білоруськими. Станом на 1 серпня загальна сума по цим двом країнам становить 4,28 млрд євро.
Про заморожування активів російських фізичних осіб і компаній раніше повідомляла влада Бельгії. Цжеться про суму 50,5 млрд євро, яфка включає готівку та цінні папери. Санкції торкнулися 1 229 осіб та 110 компаній. У Данії було заморожено російських активів на 5 млн євро.
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