Євросоюз не виключає нових санкцій проти Росії

Європейський Союз є відданим об’єднаному, довготривалому та стратегічному європейському підходу на основі п’яти керівних принципів. Європейська рада запрошує Раду ЄС, Єврокомісію та високого представника продовжувати виконувати їх в повному обсязі, з дотриманням цінностей Європейського Союзу та його інтересів

Глави держав та урядів ЄС в ніч на 25 червня ухвалили резолюцію із зовнішньополітичних питань, яка, зокрема, охоплює бачення щодо подальших відносин між ЄС і Росією на основі п’яти керівних принципів, що були визначені у 2016 році.

Як передає Укрінформ, текст відповідного документа оприлюднено на сайті Європейської ради.

"Європейський Союз є відданим об’єднаному, довготривалому та стратегічному європейському підходу на основі п’яти керівних принципів. Європейська рада запрошує Раду ЄС, Єврокомісію та високого представника продовжувати виконувати їх в повному обсязі, з дотриманням цінностей Європейського Союзу та його інтересів", - йдеться у резолюції.

Зокрема, лідери ЄС висловили сподівання, що керівництво Росії продемонструє більш конструктивний підхід та виконуватиме власні міжнародні й політичні зобов’язання, припинить дії проти ЄС та його країн-членів, а також проти третіх країн. У цьому контексті учасники зустрічі закликали Росію повною мірою виконувати Мінські угоди, що є ключовою умовою для будь-яких змістовних змін у позиції ЄС.

Європейська рада висловила готовність твердо та скоординовано реагувати на будь-які подальші ворожі, протиправні та руйнівні дії Росії, із повним використанням всіх інструментів, що є в їх розпорядженні, та із забезпеченням координації з партнерами. У цьому вимірі Єврорада доручила Єврокомісії та високому представнику ЄС представити варіанти щодо додаткових обмежувальних заходів, включаючи економічні санкції.

Окрему увагу резолюція саміту ЄС приділяє розвитку відносин з країнами Східного партнерства. Зокрема, лідери країн ЄС нагадали про рішення саміту Східного партнерства від 2017 року, яке визнає європейські прагнення та європейський вибір східних партнерів, - України, Грузії і Молдови, з якими ЄС уклав Угоди про асоціацію та ПВЗВТ (поглиблені та всеосяжні зони вільної торгівлі). Європейська рада також підкреслила свої зобов’язання поглиблювати відносини із Центральною Азією.

Лідери країн ЄС підтвердили намір підтримувати вибіркові відносини з Росією у питаннях, що відповідають інтересам ЄС. Зокрема, йдеться про клімат, про охорону довкілля та здоров’я, обрані напрямки зовнішньої та безпекової політики - СВПД (JCPoA – Спільний всеосяжний план дій щодо ядерної програми Ірану – ред.), Сирія і Лівія.

Водночас Європейська рада засудила обмеження фундаментальних свобод в Росії та наголосила на важливості продовження контактів між людьми, підтримки громадянського суспільства, правозахисників і незалежних медіа.

Окремо Європейська рада відзначила важливість встановлення правосуддя у справі збиття рейсу MH17, притягнення до відповідальності винних в цій трагедії, встановлення справедливості відносно жертв та їх найближчих родичів. Лідери ЄС закликали всі держави повною мірою співпрацювати у цій триваючій правовій справі.

Як повідомлялося, у 2016 році лідери країн та урядів ЄС погодили п’ять головних принципів у взаєминах між ЄС і Російською Федерацією. Перший передбачає повну імплементацію Мінських угод. Ще чотири принципи стосуються зміцнення відносин із партнерами і сусідами на Сході і в Центральній Азії; стійкості ЄС до загроз у сфері енергетики та кіберпростору; продовження цілеспрямованої взаємодії з РФ за обраними напрямками зовнішньої політики, зокрема на Близькому Сході, та у боротьбі з тероризмом; підтримки Євросоюзом російського громадянського суспільства, зокрема розвитку контактів між людьми в ЄС та Російській Федерації.