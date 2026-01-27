Євросоюз уклав торговельну угоду з Індією

Вона має заощадити чотири мільярди євро на рік і подвоїти обсяг торгівлі.

Європейський Союз та Індія після майже двадцяти років переговорів уклали угоду про вільну торгівлю.

Про це, як пише Handelsblatt.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та глава Європейської ради Антоніу Кошта нині перебувають з візитом у Нью-Делі, де разом прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді погодили фінальний проєкт угоди.

"Ми створили зону вільної торгівлі для 2 мільярдів людей, і обидві сторони мають намір отримати економічний зиск. Ми послали світові сигнал, що співпраця на основі правил все ще дає чудові результати", – заявила глава Єврокомісії.

Угода, серед іншого, передбачає поступове зниження індійських тарифів на автомобілі з ЄС – зі 110% до 10%. Мита, що сягають 44% на машинобудування, 22% на хімікати та 11% на фармацевтичні препарати з ЄС, будуть здебільшого скасовані.

Сторони домовилися про скасовування або зменшення на експорт агропродовольчої продукції з ЄС, що відкриває величезний ринок для європейських фермерів.

Крім того, угода надасть компаніям ЄС привілейований доступ до індійського ринку послуг, включаючи ключові сектори, такі як фінансові послуги та морський транспорт.

Церемонія підписання документа очікується у вівторок, 27 січня, під час візиту посадовців ЄС до Індії.

Надалі угоду має ухвалити Рада ЄС, а також Європейський парламент. Парламент Індії має її ратифікувати.