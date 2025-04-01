Євросоюз жорстко відповідатиме на нові торговельні тарифи від США – фон дер Ляєн

Вже завтра США можуть ввести 25% мит на всі товари з ЄС.

Євросоюз вважає помилкою введення адміністрацією США нових тарифів на всі види імпортних товарів і готовий до переговорів, аби запобігти такому розвитку подій.

Разорм з тим, в ЄС усвідомлюють силу власного Єдиного ринку і можуть вжити жорстких контрзаходів.

Про це в Страсбурзі під час виступу на пленарному засіданні Європарламенту заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Дуже багато європейців пережили глибоке розчарування оголошенням від США. Дозвольте мені бути дуже чіткою: Європа не починала цю конфронтацію. Ми вважаємо її помилковою. Але ми маємо все, щоб захистити наших людей та наш добробут. Ми маємо найбільший Єдиний ринок у світі. Ми маємо силу, щоб вести переговори, і ми маємо силу, щоб відповісти. Люди у Європі мають знати: разом ми завжди будемо просувати та захищати наші інтереси та цінності. І ми завжди будемо поставати за Європу", - сказала фон дер Ляєн.

Президентка нагадала, що адміністрація США вже оголосила про збільшення на 25% тарифів на імпорт сталі й алюмінію, автомобілів та запасних частин для автомобілів. Наступними секторами, які будуть уражені американськими тарифами, стануть виробництва напівпровідників, фармакології й деревини.

Ймовірно, вже завтра США запровадять так звані рівнозначні тарифи, що будуть негайно застосовуватися проти майже всіх імпортованих товарів та проти багатьох країн світу.

"Безумовно, у світовій торгівлі є важкі проблеми. Перевиробництво, дисбаланси, нечесні субсидії, заборона доступу на ринки, шахрайство із інтелектуальною власністю. Я чула від американців, що хтось інший має переваги від дотримання правил. Я погоджуюсь. Ми також страждаємо від цього. Тож давайте з цим працювати. Але транскордонні тарифи лише погіршують справи, не покращують їх. Тарифи означають податки, що будуть сплачуватися людьми. Тарифи означають податки для американців на їхні продукти та ліки. Тарифи лише підживлюватимуть інфляцію. І це є прямо протилежним тому, чого ми хочемо досягти", - додала вона.

Фон дер Ляєн додала, що стратегія Європи у відповідь на дії США у сфері торгівлі складатимуться з трьох напрямків.

Перший це Європа готова до переговорів, але вестиме ці переговори з усвідомленням власної сили.

За словами Урсули фон дер Ляєн, у Європи є багато карт - від торгівлі технологіями до розміру європейського ринку. Ці переваги також надають Європі спроможність вживати жорстких контрзаходів, і ЄС вже має інструменти для таких контрзаходів у сфері торгівлі.

Другий напрямок це диверсифікація торгівлі з іншими партнерами, з використанням переваг європейського Єдиного ринку, який залишається надійним та передбачуваним, оскільки ЄС дотримується власних зобов’язань. На сьогодні ЄС має чинні торговельні угоди із 76-ма країнами, і розширює цю мережу.

А третій напрямок – це подвоєння потужностей Єдиного ринку ЄС, який є основою єдності Європи та її цінностей. Це буде зроблено шляхом усунення існуючих адміністративних бар’єрів та гармонізації законодавства в усіх 27 країнах-членах для швидкого та суттєвого зростання Єдиного ринку, оскільки в сучасних умовах розмір такого ринку має велике значення. Це дозволить європейцям більше інвестувати у європейський ринок, а не спрямовувати свої капітали та заощадження на інший кінець світу.

Урсула фон дер Ляєн також навела дані МВФ, за якими внутрішні торговельні бар’єри, які зараз існують на внутрішньому ринку ЄС, завдають європейській економіці втрати, що еквівалентні запровадженню тарифів у 45 відсотків у сфері виробництва та у 110 відсотків у сфері послуг.

"Цього просто не має бути" - зазначила президентка Єврокомісії.