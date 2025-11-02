ЮНЕСКО визнало Київ Містом музики

Це відкриває нові можливості для розвитку культурних індустрій і зміцнює міжнародний імідж української столиці.

Київ офіційно увійшов до Мережі креативних міст ЮНЕСКО, отримавши статус Міста музики. Це міжнародне визнання підкреслює значення української столиці як потужного музичного центру з багатою історією, сучасним потенціалом і динамічною творчою спільнотою.

Про це повідомили у КМДА.

Ідея подати заявку на участь у програмі ЮНЕСКО з’явилася у 2023 році. Протягом року команда фахівців проводила аналітичну роботу, готувала обґрунтування, описувала проєкти місцевого та міжнародного рівня й розробила чотирирічну стратегію розвитку музичного сектору столиці.

Ініціативи, пов’язані зі статусом Міста музики ЮНЕСКО, інтегровані до Комплексної міської цільової програми “Столична культура: 2025–2027 роки”. Вона передбачає системний розвиток культурної екосистеми Києва, підтримку творчих індустрій та розширення міжнародних культурних зв’язків.

На базі Київської муніципальної академії музики імені Р. М. Глієра створять координаційний офіс, який відповідатиме за реалізацію та моніторинг чотирирічного стратегічного плану дій у межах участі столиці в мережі ЮНЕСКО.

Мережа креативних міст ЮНЕСКО була заснована у 2004 році, щоб інтегрувати мистецтво та творчість у стратегії сталого міського розвитку. Сьогодні вона об’єднує 408 міст із понад 90 країн, що представляють вісім творчих напрямів: ремесла і народні мистецтва, медіамистецтво, кіно, дизайн, гастрономію, літературу, музику та, з 2025 року, архітектуру.