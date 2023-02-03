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За час повномасштабного вторгнення рф в Україні постраждало понад 1270 об'єктів культури

03 лютого 2023, 14:40
За час повномасштабного вторгнення рф в Україні постраждало понад 1270 об'єктів культури
Олександр Ткаченко. Фото: Bigmir.net
473 – зруйновані повністю або частково.

Лише у січні загальна кількість постраждалих об'єктів культури збільшилася на 82 одиниці, більш ніж половина з яких, а це 44, розташовані на деокупованих територіях Херсонщини та у зонах бойових дій Донеччини. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

"МКІП продовжує фіксувати пошкодження об’єктів культурної інфраструктури в Україні внаслідок російської агресії. Так, станом на 25 січня 2023 року збитків зазнав 1271 об’єкт культурної інфраструктури, без урахування пам'яток культурної спадщини", – пише пресслужба.

Загалом найбільших втрат інфраструктура зазнала у Донецькій, Харківській, Київській, Херсонській, Миколаївській, Луганській, Запорізькій та Сумській областях. Це клубні заклади – 603, бібліотеки – 479, музеї та галереї – 69, театри й філармонії – 22, а також заклади мистецької освіти (школи, коледжі) – 98 одиниць.

"Найчисельнішою групою об'єктів культурної інфраструктури, які зазнали пошкоджень чи руйнувань, є клубні заклади – 47% від загальної кількості закладів культурної інфраструктури, які зазнали збитків", – наголосили у Мінкульті.

Відомо, що нині практично вся Луганщина та значні частини територій Херсонської, Запорізької та Донецької областей досі перебувають у тимчасовій окупації. Тому поки неможливо підрахувати точну кількість постраждалих об'єктів.
 

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