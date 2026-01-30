Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
За останні 24 години росія завдалав 7 ударів дронами по об’єктах залізниці

30 січня 2026, 21:07
За останні 24 години росія завдалав 7 ударів дронами по об’єктах залізниці
Фото: odz.gov.ua
Зокрема, пошкоджені вагони електропоїздів під час відстою, вантажні вагони, локомотиви, колії, електромережі, адміністративні та виробничі будівлі.
росія цілеспрямовано атакує логістичні шляхи в Україні.
 
Про це заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
 
Тмк, за останні 24 години ворог завдав сім ударів дронами по об’єктах залізниці.
 
"Ворог завдав ударів по залізничній інфраструктурі станції Синельникове. Пошкоджені вагони електропоїздів під час відстою, вантажні вагони, локомотиви, колії, електромережі, адміністративні та виробничі будівлі. На щастя, постраждалих немає", - розповіла глава уряду.
 
Свириденко нагадала, що з міркувань безпеки УЗ змушена зберігати обмеження руху між Дніпром і Запоріжжям. 
 
"Сьогодні всі поїзди, які мали вирушати із Запоріжжя, відправляються з Дніпра. Пасажирів вечірніх рейсів довозять автобусними трансферами, наданими Запорізькою ОВА", - додала прем’єр-міністерка.

 

війна в Україніросія окупанти

