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ПОЛІТИКА

Захід обговорює поставку Україні не лише літаків F-16, але й F-18 – Politico

08 червня 2023, 16:48
Захід обговорює поставку Україні не лише літаків F-16, але й F-18 – Politico
Фото: english.yonhapnews.co.kr
Це дозволить збільшити кількість країн, які зможуть забезпечити Україну західною авіацією.

Країни Заходу почали обговорювати поставку Україні не лише літаків F-16, а ще й F-18. 

Про це пише Politico.

Уперше це питання порушили на закритих зустрічах під час "Діалогу Шангрі-Ла" в Сінгапурі. Але до реалізації цього плану ще далеко.

Десятки літаків F-18 можуть стати доступними для продажу до кінця цього десятиліття, оскільки їх поступово замінюють більш сучасними F-35. До того ж, це збільшить кількість країн, які можуть передати літаки Україні.

Наприклад, F-18 є в Австралії, Канаді, Швейцарії, Іспанії та Фінляндії. Деякі з цих країн уже мають контракти на поставку F-35.

F-16 і F-18 – майже однакові літаки, але мають певні відмінності. F-18 швидший та має два двигуни, а його шасі більш міцне. Натомість F-16 має більшу дальність польоту та може довше перебувати в небі без дозаправки. Щодо озброєння, то воно на обидвох літаках майже однакове – на них можна підвисити цілу низку різних ракет.

Нагадаємо, американські законодавці тиснуть на Байдена з вимогою надати Україні боєприпаси великої дальності.

F-16F-18допомога Українівійна

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