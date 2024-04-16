Захист ізраїльського неба США викликає заздрість і гнів в українців – WSJ

Хоча і Україна, і Ізраїль зіштовхуються з повітряними атаками своїх ворогів, у цих двох країн принципово різні відносини зі США у сфері безпеки.

Українські міста вже понад два роки піддаються обстрілу російськими ракетами й безпілотниками, того ж типу, що використовувалися в атаці Тегерана на Ізраїль. Більшість зі 170 безпілотників, близько 120 балістичних ракет і близько 30 крилатих ракет, випущених Тегераном, були збиті США і коаліцією західних і арабських партнерів ще до того, як вони досягли повітряного простору Ізраїля. Українці, навпаки, вже кілька місяців просять захист від російських атак, які посилюються, поки життєво важлива допомога від США залишається заблокованою в Конгресі.

Про це пише The Wall Street Journal.

Українські офіційні особи утримуються від публічної критики політики США, побоюючись здатися невдячними за підтримку Вашингтона. Колишній посол США в Україні Джон Гербст зазначив, що американські, британські та французькі сили, що захищають Ізраїль, у суботу 13 квітня тільки перехоплювали ракети та безпілотники, уникаючи будь-якої взаємодії з іранськими силами, що могло б призвести до прямого військового конфлікту.

"Нічим, крім американської боязкості, не пояснити, чому ми не робимо цього [збивання повітряних цілей] щодо України", — вказав Гербст.

Однак представники адміністрації США заявили, що їхній підхід до України та Росії є правильним з огляду на ризик ескалації. У перші дні війни США та їхні союзники по Організації Північноатлантичного договору чинили опір закликам України запровадити безпольотну зону, посилаючись на логістичні проблеми й ризик вступити в прямий конфлікт із російськими військовими. Відтоді побоювання ескалації також утримують США і союзників від постачань Україні іншої зброї, яка, необхідна її для боротьби з росією, включно з ракетами більшої дальності.

"Замість того, щоб допомогти Україні створити таку мережу протиповітряної оборони, яку має Ізраїль, Захід надав Києву розрізнене обладнання, яке протягом багатьох місяців стримувало російські атаки. Але запаси перехоплювачів протиповітряної оборони країни виснажуються через посилення кампанії російських ударів по електростанціях та інших об'єктах цивільної інфраструктури", — пише газета The Wall Street Journal.

Хоча і Україна, і Ізраїль зіштовхуються з повітряними атаками своїх ворогів, у цих двох країн принципово різні відносини зі США у сфері безпеки. Мало які країни мають тісніші оборонні зв'язки зі США, ніж Ізраїль. США та Ізраїль обмінюються секретною розвідувальною інформацією й активно співпрацюють у сфері регіональної політики.

У США немає договору про оборону з Ізраїлем, який зобов'язував би їх надавати допомогу, але Ізраїль протягом десятиліть користується особливими відносинами зі США. Ізраїль є найбільшим одержувачем американської зовнішньої допомоги з часів Другої світової війни.

Політика адміністрації Байдена щодо України протягом останніх двох років визначалася побоюваннями, що Владімір Путін може вдатися до ядерної зброї або інших видів зброї масового ураження, якщо США або інші члени НАТО нададуть Києву кошти для вчинення шкоди російським військам або самій країні.

"Байдена налякали постійні ядерні погрози путіна. Ми поводимося так, ніби ми не ядерна наддержава", — вважає колишній посол США Гербст.