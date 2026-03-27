Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Затяжна війна в Ірані загрожує рекордними цінами на нафту – Bloomberg

27 березня 2026, 15:34
Аналітики Macquarie Group Ltd. вважають, що ринок зіткнеться з історично високими цінами у разі затяжного конфлікту.

Ціна на нафту може підскочити до рекордних 200 доларів за барель, якщо війна в Ірані триватиме до червня, а Ормузька протока залишиться закритою.

Про це повідомляє Bloomberg.

Аналітики Macquarie Group Ltd. вважають, що ринок зіткнеться з історично високими цінами у разі затяжного конфлікту. Такий розвиток подій передбачає базовий сценарій (ймовірність 40%), водночас більш імовірним (60%) вони вважають закінчення війни наприкінці цього місяця.

Аналітики переконані, що якщо протока довго залишатиметься закритою, ціни доведеться "підняти настільки високо, щоб знищити значну частину світового попиту на нафту".

Терміни її відкриття, а також можливі пошкодження енергетичної інфраструктури визначатимуть довгострокові наслідки для ринку сировинних товарів.

Станом на п’ятницю нафта марки Brent коштувала близько 110 доларів за барель після нещодавнього стрибка до 119,5 долара за барель.

Нагадаємо, після початку операції США та Ізраїлю в Ірані ціни на нафту у світі різко зросли. Це пов'язано з тим, що іранські війська заблокували Ормузьку протоку, через яку країни Перської затоки постачають нафту на світовий ринок.

війнаІраннафта

Останні матеріали

Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Політика
Переклад iPress – 27 березня 2026, 11:31
путін вимагає ефективних воєнних витрат. Що натомість – CEPA
Політика
Переклад iPress – 26 березня 2026, 20:16
Мирні переговори не проглядаються. Чи слід Європі почати говорити з росією? – Лорі Брістоу
Політика
Переклад iPress – 26 березня 2026, 14:29
Новий мирний план Трампа. Уроки українсько-російських мирних переговорів для США та Ірану – Тімоті Еш
Переклад iPress – 26 березня 2026, 11:38
США та Ізраїль. Битися до останньої цеглини – Том Купер
Політика
Переклад iPress – 26 березня 2026, 07:19
США більше не очолюють вільний світ. Вакуум лідерства змінює саму ідею Заходу – New York Times
Політика
Переклад iPress – 25 березня 2026, 15:16
Війна алгоритмів. Штучний інтелект дає змогу націлюватися на лідерів противника та вести масове стеження – Енріке Данс
Технології
Переклад iPress – 25 березня 2026, 11:16
Геостратегія. росія – найбільший переможець у війні з Іраном – Ендрю Міхта
Політика
Переклад iPress – 25 березня 2026, 08:11
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється