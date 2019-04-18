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Збиття ІЛ-76 на Донбасі: суд не визнав загибель командира літака наслідком російської агресії

Суд відмовився задовольнити відповідний позов вдови загиблого командира збитого літака
Мелітопольський міськрайонний суд відмовився визнати наслідком агресії Російської Федерації загибель Олександра Білого — командира літака ІЛ-76, який збили під Луганськом у червні 2014 року.
Збиття ІЛ-76 на Донбасі: суд не визнав загибель командира літака наслідком російської агресії Україна, Луганськ, 14 червня 2014 року. У ніч з 13 на 14 червня у Луганську терористи збили український військовий літак ІЛ-76, який заходив на посадку у місцевому аеропорту. Загинули 49 військовослужбовців. Фото: АFР

У рішенні суду вказані лише вступну та резолютивну частину — без мотивувальної частини, де суд аргументує своє рішення, йдеться у рішенні суду від 16 квітня яке отримала вдова Білого.

Як повідомляє УНІАН, суддя Мелітопольського міськрайонного суду Юлія Горбачова не змогла прокоментувати своє рішення, пославшись на відсутність часу в зв’язку з судовим засіданням. Водночас виконувачка обов’язків глави Мелітопольського міськрайонного суду Тамара Міщенко сказала, що суддя не встигла оформити мотивувальну частину судового рішення, бо завантажена роботою, і пообіцяла, оприлюднити рішення повністю 22 квітня.

Як повідомляв iPress.ua, 14 червня близько 110 під час заходу на посадку в аеропорту Луганська пострілом з російського зенітного ракетного комплексу бойовики збили військово-транспортний літак Збройних сил України Іл-76.

На борту літака, окрім 9 членів екіпажу, перебували 40 військовослужбовців. Всі вони загинули. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею "теракт".

17 червня Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію з розслідування обставин знищення літака ІЛ-76.

Цікаво, що 15 жовтня Президент України Петро Порошенко нагородив Віктора Назарова Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Його та ще 27 військовиків нагородили за те, шо вони "проявили мужність та героїзм при захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України".

Врешті-решт, генерала Назарова визнали винним у катастрофі Іл-76 та засудили до семи років позбавлення волі.

 

 

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18 04 2019 15:51
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