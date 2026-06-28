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"Зелені чоловічки" рф можуть загрожувати країнам НАТО

28 червня 2026, 20:15
Наступною ціллю кремля можуть стати країни Балтії.
Російський диктатор путін став заручником власної невдачі в Україні й прагнутиме ескалації, а росія здатна продовжувати війну ще кілька років.
 
Про це заявив голова Агентства зовнішньої розвідки Польщі полковник Павел Шота, повідомляє видання Rzeczpospolita.
 
За словами керівника польської цивільної розвідки, реальна військова загроза для Варшави виходить насамперед з боку рф, яка розглядає Польщу та країни східного флангу НАТО як перешкоду для своїх імперських цілей. москва готова пожертвувати добробутом громадян та власною економікою, щоб завершити війну перемогою – для путіна це стало нібито "справою честі".
 
"Бачачи, що відбувається в Україні, і як війна росії зараз йде не дуже добре, є додатковий елемент занепокоєння, що москва може ще більше загострити ситуацію", – наголосив Шота.
 
Польське Розвідувальне управління підтверджує, що наразі розглядаються сценарії російських провокацій проти країн Балтії або Польщі.Зокрема, не виключаються операції за участю так званих "зелених чоловічків" - російських військових без розпізнавальних знаків.
 
Очільник відомства додав, що росія систематично зміщує "червоні лінії" та перевіряє реакцію НАТО. Оскільки Альянс переважно відповідає політично, для москви ціна таких провокацій залишається низькою, що лише спонукає її до подальшої ескалації.
 
Водночас занепокоєння викликає і білорусь, яка підпадає під дедалі більший контроль кремля. Там будуються об'єкти для розгортання систем доставки ядерної зброї, включаючи комплекс "Орешник". Проте Варшава запевняє, що не залишатиметься пасивною і володіє інструментами для наступальних операцій, зокрема в кіберпросторі.
 
росія може готувати військові та гібридні провокації на східному фланзі НАТО, щоб протестувати єдність Заходу на тлі далекобійних ударів України.

 

НАТОвійна в Україніросія окупанти

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