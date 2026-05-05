Зеленський анонсував нові санкції проти рф за вербування іноземців

Президент України Володимир Зеленський заявив, що цього місяця будуть нові рішення і наступні санкційні кроки проти росії за шахрайське вербування громадян із країн Північної Африки та Близького Сходу для війни в Україні.

Про це він повідомив у Телеграм.

"Велика Британія застосувала санкції проти 35 фізичних та юридичних осіб. Це суб’єкти, які пов’язані з виробництвом російських дронів і вербують іноземних громадян для виготовлення безпілотників та участі у війні проти України. Шахрайськими методами вони відправляли на фронт громадян із країн Північної Африки та Близького Сходу. Наші розвідки давно вивчають це питання, тому цього місяця будуть і нові рішення в цьому напрямі, і наступні санкційні кроки від Британії", - зазначив президент.

Він подякував Британії за санкційний крок та наголосив, що "росія повинна відчувати, що війну треба закінчувати".

Нагадаємо, Британія оголосила про введення низки нових санкцій, спрямованих на обмеження виробництва російських безпілотників та боротьбу зі злочинними мережами, що експлуатують мігрантів з усього світу для підтримки незаконної війни росії в Україні. Заходи спрямовано проти 35 осіб та організацій, зокрема тих, хто відповідає за мережі торгівлі людьми, що постачають експлуатованих мігрантів у російську військову машину.