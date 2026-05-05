Зеленський анонсував нові санкції проти рф за вербування іноземців

05 травня 2026, 21:28
Зеленський анонсував нові санкції проти рф за вербування іноземців
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Зеленський подякував Британії за санкційний крок та наголосив, що "росія повинна відчувати, що війну треба закінчувати".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що цього місяця будуть нові рішення і наступні санкційні кроки проти росії за шахрайське вербування громадян із країн Північної Африки та Близького Сходу для війни в Україні.

Про це він повідомив у Телеграм. 

"Велика Британія застосувала санкції проти 35 фізичних та юридичних осіб. Це суб’єкти, які пов’язані з виробництвом російських дронів і вербують іноземних громадян для виготовлення безпілотників та участі у війні проти України. Шахрайськими методами вони відправляли на фронт громадян із країн Північної Африки та Близького Сходу. Наші розвідки давно вивчають це питання, тому цього місяця будуть і нові рішення в цьому напрямі, і наступні санкційні кроки від Британії", - зазначив президент.

Він подякував Британії за санкційний крок та наголосив, що "росія повинна відчувати, що війну треба закінчувати".

Нагадаємо, Британія оголосила про введення низки нових санкцій, спрямованих на обмеження виробництва російських безпілотників та боротьбу зі злочинними мережами, що експлуатують мігрантів з усього світу для підтримки незаконної війни росії в Україні. Заходи спрямовано проти 35 осіб та організацій, зокрема тих, хто відповідає за мережі торгівлі людьми, що постачають експлуатованих мігрантів у російську військову машину.

Чи може Україна глушити російські балістичні ракети? Оцінка варіантів
Чи може Україна глушити російські балістичні ракети? Оцінка варіантів "м'якого ураження" для ПРО – Фабіян Гоффманн
Мільйони в криптовалюті та магнат-утікач. Польський скандал розпалює конфлікт між Туском і Навроцьким – Politico
Мільйони в криптовалюті та магнат-утікач. Польський скандал розпалює конфлікт між Туском і Навроцьким – Politico
росія втрачає безпечний тил. Україна провела більше далекобійних ударів, ніж росія – Дональд Гілл
росія втрачає безпечний тил. Україна провела більше далекобійних ударів, ніж росія – Дональд Гілл
Ріші Сунак: війна в Ірані показує цінність України як союзника. Україна може допомогти іншим протистояти загрозам з боку авторитарних держав – The Times
Ріші Сунак: війна в Ірані показує цінність України як союзника. Україна може допомогти іншим протистояти загрозам з боку авторитарних держав – The Times
Виведення військ – лише верхівка проблеми. Для Німеччини наслідки політики Трампа значно глибші – Wall Street Journal
Виведення військ – лише верхівка проблеми. Для Німеччини наслідки політики Трампа значно глибші – Wall Street Journal
Україна перехоплює ініціативу. росія втрачає темп – Філліпс О'Брайен
Україна перехоплює ініціативу. росія втрачає темп – Філліпс О'Брайен
Швидкість замість обмірковування. Оборонний ШІ за межами заголовків – RUSI
Швидкість замість обмірковування. Оборонний ШІ за межами заголовків – RUSI
Французькі далекобійні засоби. Огляд актуальних проєктів – Фабіян Гоффманн
Французькі далекобійні засоби. Огляд актуальних проєктів – Фабіян Гоффманн
