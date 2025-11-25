Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зеленський готовий до зустрічі з Трампом, щоб завершити мирну угоду – Єрмак

25 листопада 2025, 20:31
Зеленський готовий до зустрічі з Трампом, щоб завершити мирну угоду – Єрмак
Фото з сайту Президента України
Це може відбутися вже 27 листопада.
Український президент Володимир Зеленський готовий якнайшвидше зустрітись з американським колегою Дональдом Трампом для фіналізації мирного плану щодо завершення війни. Це може відбутися вже 27 листопада.
 
Про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив виданню Axios.
 
"Президент України Володимир Зеленський хоче зустрітися з президентом Трампом "якомога швидше" - можливо, під час Дня подяки - щоб завершити спільну американо-українську угоду щодо умов припинення війни", - повідомив він.
 
За його словами, зустріч президентів двох країн може "надати ваги" мирному плану Трампа і продемонструє росії його підтримку саме від США.
 
"Я сподіваюся, що візит президента Зеленського відбудеться якомога швидше, тому що це допоможе президенту Трампу продовжити свою історичну місію з припинення цієї війни", - наголосив Єрмак.
росія окупантивійна в Українімирний планВолодимир Зеленський

