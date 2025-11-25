Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Зеленський і Мерц обговорили роботу над мирним планом

25 листопада 2025, 20:10
Зеленський і Мерц обговорили роботу над мирним планом
Президент розповів канцлеру про оновлені напрацювання української команди.
Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провели розмову щодо завершення війни і обговорили координацію з партнерами.
 
Про це ідеться на сайті глави держави.
 
Зеленський подякував Німеччині за постійну військову, фінансову й політичну підтримку від початку повномасштабного російського вторгнення росії.
 
Президент повідомив канцлеру про оновлені напрацювання української команди щодо кроків для завершення війни. Зеленський наголосив, що важливо, аби усі партнери були поінформовані про перебіг процесу. 
 
Президент уточнив, що українська делегація повернулася з Женеви з повною доповіддю та оновленим рамковим документом, а комунікація зі Штатами триває.

 

війна в Українімирния планВолодимир Зеленськийросія окупанти

Останні матеріали

Коли мрії виходять на поле: благодійний матч до Дня захисту дітей від Betking Foundation
Спорт
Коли мрії виходять на поле: благодійний матч до Дня захисту дітей від Betking Foundation
25 листопада 2025, 17:18
Складний вибір Зеленського. Мирна угода Трампа чи непередбачувані європейські друзі – Politico
Політика
Складний вибір Зеленського. Мирна угода Трампа чи непередбачувані європейські друзі – Politico
Переклад iPress – 25 листопада 2025, 16:53
29-й пункт – когнітивний контроль. Фальшивий мирний план росії приносить їй перемогу в психологічній війні – Едвард Лукас
Політика
29-й пункт – когнітивний контроль. Фальшивий мирний план росії приносить їй перемогу в психологічній війні – Едвард Лукас
Переклад iPress – 25 листопада 2025, 12:44
Нескінченна війна як бізнес-проєкт. Ніщо не стимулює путіна припинити війну, яку він сподівається виграти – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Нескінченна війна як бізнес-проєкт. Ніщо не стимулює путіна припинити війну, яку він сподівається виграти – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 25 листопада 2025, 01:16
Ґрунт для нової війни.
Політика
Ґрунт для нової війни. "Мирний план" Трампа винагороджує імперіалізм війни
Переклад iPress – 24 листопада 2025, 16:37
Мирний план Дампфа як димова завіса. Поки світ відволікають, фронт в Україні сиплеться – Том Купер
Політика
Мирний план Дампфа як димова завіса. Поки світ відволікають, фронт в Україні сиплеться – Том Купер
Переклад iPress – 24 листопада 2025, 13:29
США стали рупором вимог путіна. Венс виходить на перший план – Філліпс О'Брайен
Політика
США стали рупором вимог путіна. Венс виходить на перший план – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 листопада 2025, 23:22
російські зв'язки Епштейна. Роль КДБ у фінансуванні Трампа і техномагнатів. Частина 4 – Дейв Трой
Політика
російські зв'язки Епштейна. Роль КДБ у фінансуванні Трампа і техномагнатів. Частина 4 – Дейв Трой
Переклад iPress – 21 листопада 2025, 13:49
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється