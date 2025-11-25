Зеленський і Мерц обговорили роботу над мирним планом

Президент розповів канцлеру про оновлені напрацювання української команди.

Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провели розмову щодо завершення війни і обговорили координацію з партнерами.

Про це ідеться на сайті глави держави.

Зеленський подякував Німеччині за постійну військову, фінансову й політичну підтримку від початку повномасштабного російського вторгнення росії.