Зеленський і Стубб провели телефонну розмову

25 листопада 2025, 15:07
Зеленський і Стубб провели телефонну розмову
Александер Стубб. Фото: ru.tsn.ua
Стубб вважає, що найближчі дні будуть вирішальними у зусиллях встановити мир.
Президент Фінляндії Александер Стубб вранці провів телефонну розмову з українським президентом Володимиром Зеленським та генсеком НАТО Марком Рютте.
 
Про це він повідомив у X.
 
Зеленський розповів про поточну ситуацію стосовно мирних зусиль. Робота між Україною і США триватиме. 
 
"Майбутнє України має визначати Україна, а Європа – європейську безпеку", – сказав Стубб. 
 
Він додав, що наступні дні є вирішальними в наших зусиллях щодо досягнення справедливого та міцного миру.
 
Зеленський за результатами розмови додав, що скоординував зі Стуббом позиції на тему мирних зусиль та наших подальших кроків.
 
Маємо спільне бачення: безпека України може визначатися лише із залученням України, так само як безпека Європи може визначатися лише за участі Європи. Саме це зараз відбувається завдяки спільним зусиллям. Цінуємо конструктивний підхід Сполучених Штатів у цій спільній роботі задля припинення кровопролиття та війни”, – сказав він.
 
Попередня розмова між фінським і українським президентами відбулася вчора. Фінський президент докладає значних зусиль для того, аби Україна отримала справедливий мир. 

 

війна в Україніросія окупанти

