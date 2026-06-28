Зеленський ініціює створення ордена Європи

Ним відзначатимуть тих, хто сприяв вступу України до ЄС.

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про встановлення нової державної нагороди – ордена Європи.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

За його словами, орденом Європи відзначатимуть українців та іноземців, які, зокрема, сприяли стратегічному курсу України до набуття повноцінного членства у Європейському Союзі.

"Документ передбачає встановлення ордена Європи для відзначення громадян України та іноземців за вагомий внесок у допомогу Україні для посилення стійкості в захисті її незалежності та безпеки всієї Європи, зміцнення міжнародного співробітництва в інтересах демократії, миру та добросусідства, дружніх і всебічних відносин між народами", – написав Стефанчук.

Законопроєкт президента "Про внесення зміни до статті 7 Закону України “Про державні нагороди України" мають розглянути на одному з наступних пленарних засідань.