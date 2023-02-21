Зеленський із конгресменами США обговорили військову підтримку України

Сторони обговорили ситуацію на фронті та прогнози на подальші місяці, воєнні злочини росії, а також першочергові потреби Збройних Сил України в озброєнні та військовій техніці.

Президент Володимир Зеленський у вівторок прийняв делегацію членів Палати представників США на чолі з головою комітету із закордонних справ Майклом Макколом, яка приїхала до Києва.

Про це, повідомили в Офісі Президента.

Глава держави, як зазначається, подякував конгресменам за підтримку України, зокрема військоку та фінансову допомогу для протистояння російській агресії.

"Президент окремо зупинився на важливості визнання росії державою, відповідальною за кампанію терору проти цивільного населення, необхідності створення спеціального трибуналу щодо розгляду злочину агресії росії проти України та спрямування заарештованих російських активів на відбудову нашої країни", – зазначили в Офісі Президента.