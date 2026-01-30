Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зеленський назвав міста, де посилять захист від дронів

30 січня 2026, 19:31
Зеленський назвав міста, де посилять захист від дронів
Головне завдання - посилити захист від російських дронів у Херсоні, Нікополі, у прикордонних громадах Сумської області.
Президент України Володимир Зеленський доручив посилити протидроновий захист прифронтових міст, щоб росіяни більше не могли влаштовувати там "сафарі" на людей.
 
Про це йдеться у дописі Зеленського.
 
Глава держави анонсував значне посилення "малої" протидронової сегменти протиповітряної оборони. Зокрема було погоджено структуру нового командування, яке відповідатиме за цей напрямок та визначено низку ключових завдань.
 
Головне завдання - посилити захист від російських дронів у Херсоні, Нікополі, у прикордонних громадах Сумської області. Російські окупанти влаштували там постійне "сафарі" на цивільне населення.
 
"Щодня - їхні удари по житлових будинках, по звичайній інфраструктурі, цивільному транспорту. Треба більше захисту й наших дій у відповідь", - зазначив президент.
 
Друге завдання - масштабування протидії "Шахедам" та іншим ударним безпілотникам. Буде створено більше ліній захисту та рубежів ППО. Третє завдання, яке Зеленський поставив командуванню ППО та Повітряних сил - поширити в Силах оборони досвід успішних підрозділів.
 
"Треба поширювати досвід успішних підрозділів у Силах оборони України, щоб кожне рішення, яке спрацювало для одного підрозділу, могло успішно використовуватися також і іншими українськими підрозділами", - резюмував президент.

 

