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Зеленський обговорив з Еміром Кувейту співпрацю в енергетичному та аграрному секторах

08 січня 2024, 16:49
Зеленський обговорив з Еміром Кувейту співпрацю в енергетичному та аграрному секторах
Володимир Зеленський
Україна забезпечує свободу судноплавства в Чорному морі й залишається гарантом світової продовольчої стабільності.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Еміром Кувейту шейхом Мешалем аль-Ахмадом аль-Джабером ас-Сабахом. Сторони обговорили співпрацю в енергетичному та аграрному секторах, а також щодо реалізації Формули миру.

Про це повідомляє пресслужба президента України.

Зеленський подякував Еміру Кувейту за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, голосування щодо ключових українських резолюцій в ООН та своєчасну допомогу з наданням електрогенераторів напередодні зими.

Сторони обговорили також протидію ракетному терору, який росія поновила під час новорічних свят та перспективи співпраці в енергетичному та аграрному секторах.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна забезпечує свободу судноплавства в Чорному морі й завдяки цьому залишається гарантом світової продовольчої стабільності, а також докладає максимальних зусиль для відновлення справедливого миру.

"Ми активно працюємо над наступними кроками щодо реалізації Формули миру. Голос і позиція країн Затоки в цьому важливі", – зазначив він.

Президент запросив представника Кувейту на наступну зустріч радників із національної безпеки та політичних радників лідерів країн щодо реалізації Української формули миру, яка відбудеться в Давосі, а також взяти участь у підготовці майбутнього Глобального саміту миру.

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