Зеленський оголосив про збільшення постачання артилерії від міжнародних союзників

Також планується збільшити замовлення українських дронів для ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський заявив про збільшення постачання від міжнародних партнерів згідно з пакетами підтримки та артилерії.

Про це Зеленський сказав за підсумками наради з військовим керівництвом

"Провів нараду з Головкомом Сирським, начальником Генштабу Баргилевичем та міністром оборони України Умєровим. Детально щодо ситуації на фронті. Покровський напрямок, Курахівський, Торецький, а також Купʼянський – найбільша увага", - заявив він.

Зеленський додав, що прослухав і окрему доповідь щодо Курської операції і знищення російських сил у визначених районах поблизу нашого державного кордону.

"Є важливі зрушення в питаннях щодо постачання від партнерів для фронту – фіксуємо збільшення постачання згідно з пакетами підтримки. Кращими стали результати в постачанні щодо артилерії", - констатував він.

Глава держави також вважає, що міністр оборони Рустем Умєров доповів про постачання дронів українського виробництва для Сил оборони, що затверджені плани постачання виробниками виконуються.

Крім того, Зеленський доручив міністру оборони додатково збільшити замовлення українських дронів для відповідних наших операцій Сил оборони.